Voici combien ça coûte d’élever un enfant jusqu’à l’âge adulte au Canada

Ce n’est pas un secret pour personne : élever des enfants peut s’avérer dispendieux. Voici combien dépensent les parents au Canada chaque année pour leurs progénitures.

Selon les données récoltées entre 2014 et 2017 par Statistique Canada, les familles de deux parents et deux enfants dépensent minimalement 238 190 $ par enfant de la naissance à l’âge de 17 ans. Ce total augmente chez les familles à revenu moyen (293 000 $) et élevé (403 910). Du côté des familles monoparentales, le parent au revenu faible dépense 231 260 $ par enfant, tandis que celui au revenu moyen ou élevé dépense 372 110 $.

«Quand on ajoute au calcul les enfants âgés de 18 à 22 ans qui vivent toujours au sein du ménage, les dépenses totales par enfant sont de 68 000 $ à 117 000 $ plus élevées que les dépenses totales par enfant de la naissance à l’âge de 17 ans, selon la taille de la famille et le groupe de revenu», a précisé l’agence fédérale.

Les trois plus grandes dépenses des parents pour leurs petits sont l’hébergement (29 %), le transport (20 %) et l’alimentation (17 %).

Rappelons qu’avec l’inflation, les coûts ne cessent d’augmenter, forçant les parents à revoir leur budget.

Comparaison avec les États-Unis

Il s’avère toutefois moins dispendieux d’élever un enfant au Canada que chez nos voisins du sud, tout dépendant de la situation financière. En effet, selon une recherche publiée en septembre, élevée un enfant jusqu’à l’âge adulte coûterait en moyenne 240 000 $ US (environ 329 000 $ CA) aux États-Unis.

Il y a toutefois une différence importante. L’étude menée aux États-Unis ne tient compte que des dépenses strictement nécessaires (nourriture, vêtement, assurance-maladie). Or, dans les données de Statistique Canada, on calcule les dépenses dans la catégorie «divers», en plus des dépenses essentielles.