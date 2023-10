Xavier Bourgault suscite pas mal l’attention chez les Oilers

Choix de premier tour des Oilers d’Edmonton en 2021, le Québécois Xavier Bourgault semble être tombé dans l’œil de l’instructeur-chef Jay Woodcroft et sa plus récente performance devrait améliorer l’évaluation de l’équipe.

L’ancien attaquant des Cataractes de Shawinigan, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a pris part à cinq des six premiers matchs hors-concours des Oilers jusqu’ici, incluant les trois derniers. Lundi, il a largement contribué à une victoire de 4 à 1 contre le Kraken de Seattle en amassant deux buts. Bourgault a ouvert le pointage au vingt initial, avant d’inscrire le filet d’assurance en troisième période.

• À lire aussi: Olaf Kolzig se souvient du premier lancer d’Ovechkin

• À lire aussi: LNH : Thatcher Demko se dit complètement guéri

Visiblement, Woodcroft apprécie ce qu’il voit de celui ayant totalisé 34 points en 62 rencontres avec les Condors de Bakersfield, club-école d’Edmonton dans la Ligue américaine, la saison dernière. Même si les prouesses du joueur ne lui garantissent pas une place avec l’équipe mère, ses chances de promotion seront grandement rehaussées.

«Ce que j’aime, c’est qu’il se place aux endroits appropriés pour marquer des buts. Dans les deux cas, il s’agissait de bons lancers. Je pense qu’il connaît un très bon camp. C’est un joueur intelligent qui donne beaucoup de lui-même», a analysé l’entraîneur-chef au quotidien «Edmonton Sun».

Très à l’aise

Pour le principal intéressé qui a discuté avec la chaîne YouTube des Oilers, les efforts déployés dans les dernières semaines, entre autres au camp des recrues, rapportent.

«Je me suis impliqué dans chaque facette du jeu et j’étais alerte défensivement, notamment en infériorité numérique, a décrit au sujet de sa performance Bourgault, tout en exprimant son enthousiasme d’évoluer au sein de la même équipe que Connor McDavid. J’ai trouvé les ouvertures sur la glace, mais je dois donner le crédit à mes coéquipiers.»

«Ma confiance est en hausse, j’effectue plus de jeux. J’ai plus d’expérience comparativement à l’an dernier, donc je sais que si je vais au filet, de bonnes choses surviendront, a-t-il dit. C’est le coup de patin et le bâton. Cette fois, je fus récompensé pour m’être présenté vers la zone bleue du gardien.»

Ayant joué 11 minutes lundi, le hockeyeur de 20 ans poursuit sa préparation pour la campagne 2023-2024. D’ailleurs, il reste deux parties au calendrier présaison des Oilers, qui se frotteront aux Flames de Calgary, mercredi, puis au Kraken, vendredi.