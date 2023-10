CHAREST, Diane



À son domicile, le 20 septembre 2023, à l'âge de 73 ans et 10 mois, est décédée madame Diane Charest, épouse de monsieur Pierre Beaudet, fille de feu madame Marie-Jeanne Dubois et de feu monsieur Gérard Charest. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont par la suite. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Simon et Julie( Jonathan Leclerc) ; son petit-fils : Thomas Leclerc ; ses frères et soeurs : feu Denise (feu André Daigle), feu Jean-Noël, Lucille (Marcel Gingras), feu André (Jacqueline Côté), feu Léo (Aline St-Onge), Marie-Claire (Michel Beaudoin), feu Denis (Huguette Bolduc), feu Michel (Louise Pérusse) et Francine (Michel Rousseau) ; ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Lucille (Côme Beaudet), feu Madeleine, Christiane, Bruno (Thérèse Hamelin), François (Aline Ferland), Daniel (feu Claudette Lemay), René et Sylvie (Pierre Laliberté) ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier : son médecin de famille, le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, du CIC et du CLSC Jacques-Cartier ainsi que les soins palliatifs du CLSC. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de recherche sur le cancer.