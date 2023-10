CLOUTIER, Robert



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 26 septembre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Robert Cloutier, époux de feu Jeannine Fontaine. Il demeurait à Vallée-Jonction. Il laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (feu Jean-Claude Labrecque), Daniel, Stéphane (Sonia Lessard) et Éric (Lucie Boutin); ses petits-enfants: Claudia (Francis Morissette), Claudine et Anne-Marie Labrecque, Maude Cloutier, Marc-Olivier et Jonathan Lachance, Samuel Perreault et son arrière-petit-fils Félix. Il était le frère de feu Donald, Valmore (Denise Jacques) et Réal (feu Rita Drouin). Il était le beau-frère de feu Léon (feu Germaine St-Hilaire), feu Léonidas (feu Marguerite Cliche), feu Clément (feu Chantal Cloutier), feu Darius (Colette Caron), feu Philippe (feu Adrienne Gagné), feu Gilberte (feu Henri Perreault), feu Marie-Paule (feu André Couture), feu Madeleine (feu Hercule Bourque), feu Carmen (Wallace Cloutier) et Raymonde (feu Gervais Drouin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Vallée-Jonction vendredi, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction a été confiée à la:La famille désire remercier Dre Kathya Laflamme-Leblanc ainsi que tout le personnel du 1er étage de l'Hôpital de Saint-Georges pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (200-4115, rue Ontario Est, Montréal (QC) H1V 1J7) : https://poumonquebec.ca/faire-un-don/