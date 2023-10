À voir : David Pastrnak se «pogne» le derrière à deux mains

Un peu comme ce fut le cas d’Alexis Lafrenière la semaine dernière, l’attaquant David Pastrnak s’est fait remarquer dans un match hors-concours non pas pour ses exploits offensifs, mais plutôt pour sa nonchalance très mal dissimulée.

Si Lafrenière s’est attiré les critiques des partisans des Rangers de New York en abandonnant complètement sur un but des Islanders de New York, samedi, Pastrnak n’a guère fait mieux mardi. Avec moins d’une minute à écouler en prolongation, il a très mal paru devant Matthew Phillips, qui l’a contourné comme s’il était un vulgaire cône orange. Et en plus d’avoir laissé le joueur des Capitals de Washington le déjouer facilement, il n’a déployé aucun effort pour tenter de le contenir.

Conséquemment, Phillips a bénéficié d’une ouverture en pleine enclave pour battre le gardien Linus Ullmark à l’aide d’un tir haut et procurer un gain de 5 à 4 aux «Caps».

Sur les réseaux sociaux, la piètre démonstration de Pastrnak a suscité l’intérêt de quelques-uns. Sur X, un internaute a écrit ironiquement : «Portez attention à ce jeune, David Pastrnak [numéro 88], qui essaie de se tailler un poste. Je doute qu’il y parvienne».

Évidemment, la place du Tchèque est loin d’être remise en question et son bagage incite les amateurs des Bruins à se montrer plus indulgents que ceux des Blueshirts à l’égard de Lafrenière. Après tout, Pastrnak a récolté 61 buts pendant la dernière campagne et revendique un trophée Maurice-Richard en carrière.