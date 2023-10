Amateur d’Harry Potter: une université britannique offre désormais un diplôme en... magie

Les fans d’Harry Potter qui attendent depuis l’âge de 11 ans leur lettre d’acceptation pour Poudlard pourront désormais étudier la provenance des sorts, les dragons et les sorcières dans un nouveau programme axé sur la magie à l’Université d’Exeter, en Angleterre.

«La magie et l'occulte ont été et restent une part énorme de la culture occidentale, et il est insensé de nier ou de refuser de les prendre au sérieux. Une étude rigoureuse de ces sujets permet de réexaminer la relation de l'humain au monde naturel», a martelé Emily Selove, professeure agrégée de langue et littérature arabes médiévales à l'Université d'Exeter, selon «The Telegraph» mardi.

Parmi les sujets enseignés durant le programme, le cours abordera la provenance des sorts et la légende du roi Arthur, tout en étudiant les sorcières et les dragons, a précisé le journal britannique.

Les étudiants seront appelés à «décoloniser» leur esprit sur les fondements de la science occidentale pour reconnaître ses origines découlant de la magie et la philosophie arabe, en «explorant des alternatives à l’épistémologie», c’est-à-dire à la connaissance scientifique telle qu’on la connaît, a précisé la professeure à la tête du programme.

Le féminisme et l’antiracisme seront également au cœur du programme, qui «reconnaîtra la dette profonde de la culture et la science occidentales au monde arabo-islamique», que la professeure considère une partie «effacée» de l’histoire pour créer une «fausse image de l’Occident comme étant uniquement rationnel», a rapporté «The Telegraph».

Ce diplôme en magie permettra de former de futurs employés des domaines de l’enseignement, du tourisme, d’organisations artistiques, de l’industrie de l'édition, de musées ainsi que de bibliothèques.

Néanmoins, il n’est pas encore clair si le programme fera l’unanimité, tandis que le premier ministre britannique, Rishi Sunak, aurait récemment annoncé vouloir restreindre les «diplômes Mickey Mouse» qui «vendent du rêve» aux jeunes en les invitant à suivre un programme de «piètre qualité sur le dos des contribuables» sans bonne perspective d’emploi, selon le média britannique.