Britney Spears va-t-elle publier une deuxième autobiographie?

Britney Spears a révélé qu'elle travaillait sur une deuxième autobiographie.

• À lire aussi: La danse des couteaux de Britney Spears sauve un magasin menacé de fermeture

• À lire aussi: Britney Spears danse avec des couteaux de cuisine dans une nouvelle vidéo

• À lire aussi: Britney Spears a encore passé un sacré week-end

Mardi, dans une publication Instagram, la chanteuse de Hold Me Closer a révélé qu'elle travaillait sur la deuxième partie de ses mémoires, avant la sortie de son premier livre autobiographique, The Woman In Me.

« Voyage et écriture », a-t-elle écrit en légende d'une vidéo d'elle dans un jet privé volant au-dessus d'une mer bleu turquoise.« C'est tout ce que je fais en ce moment. Le tome 2 arrive après le 1. »

The Woman In Me devrait sortir le 24 octobre de cette année. « Le témoignage convaincant de Britney en audience publique a secoué le monde, changé la loi et montré sa force et son courage inspirants », a déclaré Jennifer Bergstrom, vice-présidente principale et éditrice de Gallery Books, à propos du prochain livre dans une interview pour People. « Je suis convaincue que ses mémoires auront un impact similaire, et seront l'événement éditorial de l'année. Nous ne pourrions être plus fiers de l'aider à partager enfin son histoire. »

Gallery Books, une marque de Simon & Schuster, a acquis les droits de publication des mémoires de Britney Spears après une bataille de surenchères.