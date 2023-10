GAUTHIER, Roger



À l'infirmerie de la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu, le 29 septembre 2023, est décédé à l'âge de 103 ans, le père Roger Gauthier, o.m.i., fils de feu Joseph Gauthier et de feu Corinne Bourassa. Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Charles (feu Alma Lapointe), feu Marguerite (feu Adrien Proulx), feu Marie, feu Paul (feu Thérèse Ferron), ainsi que de nombreux neveux et nièces.Ses cendres seront inhumées dans le cimetière oblat de Richelieu à une date ultérieure.