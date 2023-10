Ce que le CH a de meilleur à vous offrir

Les Canadiens devraient, une fois de plus, rater les séries éliminatoires la saison prochaine.

L'équipe s'en va toutefois dans la bonne direction et elle peut compter sur certains éléments intéressants qui pourraient rendre de précieux services aux poolers.

Cole Caufield

Les attentes seront élevées envers Cole Caufield cette saison. Le petit attaquant est de retour en santé et il est sur le point d'amorcer un nouveau contrat de huit ans et 62,8 millions $. Limité à seulement 46 matchs la saison dernière, Caufield en a tout de même profité pour marquer 26 buts. L'Américain ne cesse de progresser depuis que Martin St-Louis est devenu son entraîneur. S'il parvient à rester en santé, il pourrait bien atteindre le plateau des 40 buts.

Nick Suzuki

Le capitaine a établi un nouveau sommet personnel, avec 66 points, en 2022-2023. Ce qu'il y a de plus remarquable dans cet accomplissement, c'est qu'il a été en mesure de le faire alors que plusieurs joueurs offensifs de l'équipe étaient tombés au combat. C'est d'ailleurs un autre facteur qui fait de Nick Suzuki un excellent choix pour un pool. Son endurance est digne de mention. Il n'a pas raté un seul match, en raison d'une blessure, depuis qu'il a gradué dans la LNH en 2019. Si la chimie opère toujours autant avec son fidèle complice Cole Caufield, il pourrait bien inscrire 70 points pour la première fois de sa carrière.

Mike Matheson

S'il parvient à rester en santé, Mike Matheson devrait, une fois de plus, être le défenseur le plus productif des Canadiens en 2023-2024. À sa première campagne à Montréal, l'ancien des Panthers et des Penguins a connu la meilleure saison de sa carrière. Il a récolté 34 points en seulement 48 rencontres. Martin St-Louis devrait à nouveau lui confier d'importantes missions en avantage numérique.

Kirby Dach

Kirby Dach a connu une éclosion remarquable la saison dernière. Obtenu dans une transaction avec les Blackhawks de Chicago, le troisième choix au total du repêchage de 2019 a relancé sa carrière à Montréal. Dach a connu sa meilleure saison, dans le circuit Bettman, en inscrivant 38 points en 58 matchs. Il n'a toujours pas atteint son plein potentiel et il pourrait bien atteindre un nouveau sommet au niveau des points, s'il se tient loin de l'infirmerie.

Alex Newhook

Lors de la saison morte, Kent Hughes a tenté de frapper le même coup de circuit avec Alex Newhook que ce qu'il avait été en mesure de faire avec Kirby Dach l'an dernier. Est-ce que les résultats seront autant concluants? Il est encore trop tôt pour le savoir, mais Newhook devrait tout de même avoir de nombreuses chances de se faire valoir. Le rapide attaquant a atteint le plateau des 30 points, dans un rôle limité au Colorado, lors des deux dernières saisons. Si Martin St-Louis peut faire opérer sa magie avec lui aussi, le cap des 40 points est un objectif réaliste.

Juraj Slafkovsky

Juraj Slafkovsky n'a rien cassé à sa première année dans la LNH. De retour en santé et avec une saison d'expérience derrière la cravate, le Slovaque sera-t-il en mesure de produire à un niveau qui justifie sa sélection comme premier choix au total du repêchage de 2022? Celui qui a récolté 10 points la saison dernière a certainement les outils pour réussir et il pourrait représenter une sélection tardive intéressante.

D'autres joueurs comme Kaiden Guhle, Josh Anderson et Sean Monahan pourraient également être considérés, mais ils demeurent tout de même des choix risqués.