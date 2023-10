Ces quatre aliments que vous ne devriez pas manger

Certains aliments sont bons pour la santé et d’autres moins, mais il peut arriver que des articles de votre panier d’épicerie soient tout simplement nocifs. Voici quatre aliments qu’on devrait éviter de consommer.

Avec les risques de contamination par la salmonelle et la bactérie E. coli, il devient important de faire attention, selon des experts. Ainsi, il est recommandé de bannir certaines choses de votre menu.

1. Les pousses crues

Il peut sembler agréable d’ajouter une pousse, telle que la coriandre, à votre salade, mais ces légumes, lorsqu’ils sont crus, peuvent contenir des bactéries rendant malade. Il est donc important de bien les nettoyer avant de les manger. Les faire cuire permet également de se débarrasser des mauvaises bactéries.

Pour comprendre pourquoi ces bactéries s’accrochent aux pousses, il faut d’abord savoir qu’elles «proviennent de graines qu’on laisse se développer dans un terreau ou sur un tissu synthétique». «On consomme les jeunes pousses et non les racines», a précisé le ministère de l’Agriculture du Québec sur son site web.

«Pour que les pousses germent, les graines ne peuvent pas être correctement désinfectées pour tuer toutes les salmonelles qui pourraient être présentes, par exemple», a donc expliqué Kali Kniel, microbiologiste à l’Université du Delaware, en entrevue avec le «Huffpost». Elle a toutefois rappelé que certains agriculteurs apportent une attention particulière au nettoyage et à l’assainissement de leurs installations, ce qui réduit les risques de contamination.

2. Du lait non pasteurisé

La pasteurisation du lait est un processus qui consiste à faire chauffer le lait dans le but d’éliminer les bactéries, de prolonger sa période de conservation et de le rendre plus sécuritaire à boire, selon le Département de l’Agriculture des États-Unis.

Ainsi, le lait non pasteurisé peut contenir des pathogènes qui ne sont pas nécessairement détectables à l’odeur, a mentionné Mme Kniel.

«Il y a beaucoup de gens qui vantent le lait non pasteurisé comme ayant tous ces bienfaits pour la santé, mais cela n'en vaut tout simplement pas la peine», a ajouté le Dr Bryan Quoc Le, chimiste alimentaire et consultant industriel basé dans l'État de Washington.

3. Des produits précoupés

Les plateaux de fruits et de légumes déjà préparés qu’on retrouve dans la majorité des épiceries constituent un moyen simple de consommer ces produits sans être obligé de les couper.

Cependant, la simplicité n’est pas sans dangers, puisqu’il y a des risques liés à la manipulation de l’aliment par quelqu’un d’autre.

«C’est parce que je ne sais pas ce que la personne derrière le comptoir a fait en coupant les produits et quelles pratiques elle met en œuvre. Selon la loi, les aliments emballés doivent passer par un processus rigoureux, mais les aliments produits sur place ne le sont pas nécessairement», a dit le Dr Le.

4. Bars de plats chauds

Lorsque vous achetez des mets chauds au comptoir d’une épicerie, les experts s’entendent pour dire qu’il faut vérifier dans quelles conditions la nourriture est gardée.

Ainsi, la règle numéro un est de maintenir les repas chauds à 135 degrés Fahrenheit ou plus et les repas froids à 41 degrés Fahrenheit ou moins.

«Si le système de chauffage est douteux, j'éviterais le bar à plats chauds. Mais s'il est conservé au-dessus de la bonne température, vous pouvez le manger, car il ne peut pas être contaminé», a conseillé le Dr Le.

De son côté, Mme Kniel a ajouté qu’elle s’assure de la propreté du pare-haleine et des pinces avant de consommer ce type de nourriture. «Je veux m'assurer que les pinces sont manipulées avec soin par [les autres] consommateurs», a-t-elle précisé.