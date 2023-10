Mort de Patricia Sirois: «C’est inconcevable que la vie de notre fille ne vaille pas plus que ça»

« On ne peut pas croire que la vie d’une mère de famille ne vaut pas plus que huit ans. » La mère de Patricia Sirois a accueilli difficilement le verdict prononcé à l’endroit de celui qui lui a volé sa fille.

Thérèse Duval se demandait déjà à sa sortie de la salle d’audience comment elle allait expliquer à ses petits-enfants pourquoi l’homme qui a abattu froidement leur mère sera libre dans cinq ans.

Photo courtoisie

« Charlotte va avoir 9 ans et demi. Elle va poser encore des questions. Pourquoi ce monsieur-là est libéré ? Ils ne comprendront pas », a déploré la mère de Patricia Sirois, la victime de Martin Lévesque.

« Qui va aider nos petits loups ? »

Les membres de la famille sont tous sortis de la salle en larmes mercredi après que le juge François Huot eut condamné l’ex-militaire de 51 ans à une peine de huit ans de pénitencier, à laquelle il reste cinq ans vu la détention provisoire.

Pour la famille Sirois, oui Martin Lévesque souffrait de troubles mentaux liés aux atrocités qu’il a vues lors de ses déploiements militaires, mais rien ne peut excuser le geste qu’il a posé le 10 septembre 2021.

« Oui je suis d’accord pour la réinsertion, mais qui va aider nos petits loups qui ont trois ans et quatre ans et demi ? Ils ont vu mourir leur mère et ça va rester dans leur mémoire toute leur vie », a insisté la grand-mère des petits.

« Ce n’est pas normal qu’un enfant de quatre ans et demi te raconte le meurtre de sa mère. »

Trahi par un frère d’armes

Le juge Huot a mentionné dans sa décision avoir accordé un poids certain à la peur « d’un danger qui n’existait finalement pas » dont souffrait l’accusé et qui l’aurait poussé à ouvrir le feu.

Mais pour le conjoint de Patricia Sirois, lui-même militaire, il n’en est rien.

« Quand tu veux te protéger, cibole, on a la police », a insisté David Bélanger, qui n’acceptera jamais qu’un frère d’armes l’ait « poignardé dans le dos » de cette façon. Le conjoint de Patricia Sirois était d’ailleurs déployé en Lettonie quand le drame est survenu.

Photo: Pierre-Paul Biron

« Dans l’armée, oui tu peux en tuer quand tu es à la guerre, mais quand tu es ici et que tu tues une innocente, ça, je ne le prends pas. On a tous vécu des situations en Afghanistan qui étaient rough, mais on avait toujours le but de sauver du monde avec le moins de pertes possible. »

Aujourd’hui, David Bélanger doit apprendre à vivre avec la pire des pertes.

« C’était mon âme sœur. »