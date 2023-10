«C’est de l’acharnement, c’est abusif et harcelant»: des propriétaires de PME n’en peuvent plus des comités paritaires

Acharnement, abus de pouvoir, paperasse à n’en plus finir... des patrons de PME veulent abolir d’urgence les comités paritaires, qui viennent saigner la compétitivité des 10 240 entreprises assujetties à ce régime, selon eux.

• À lire aussi: «Investir ou disparaître»: des propos du PM qui passent mal

• À lire aussi: Cybersécurité: plus d’entreprises passent à l’action

• À lire aussi: Comment une PME numérique s’est armée contre les cybermenaces

« C’est de l’acharnement, c’est abusif et harcelant. Ils ont tous les droits », dénonce à voix haute au Journal Gaëtan Gargantini, un propriétaire d’un garage depuis 30 ans, à Rivière-Rouge, à la porte des Hautes-Laurentides.

« Il faut abolir cette loi-là. Ce système-là doit être revu », ne décolère pas l'homme qui emploie cinq travailleurs.

Au Québec, les comités paritaires sont chargés de surveiller les entreprises pour qu’elles appliquent les bonnes conditions de travail prévues au décret.

Ce qui choque de nombreux propriétaires de PME, comme Gaëtan Gargantini, c’est que certaines régions en ont, et d’autres non, même s’il s’agit de la même industrie.

Écoutez la question économique du public répondu par les économistes Philippe-Richard Bertrand et Francis Gosselin via QUB radio :

D’après lui, ces comités finissent souvent par faire de l’excès de zèle plutôt que de laisser les patrons gérer leurs relations de travail comme ils l’entendent.

« Ils ont fait de la filature deux fois pour me pogner avec mon technicien parce que l’on travaillait le samedi. On a peu d’employés », soupire Gargantini, excédé par ces visites intempestives.

Invité à réagir par Le Journal, le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides (CPA Lanaudière-Laurentides) en question n’a pas été en mesure de répondre à nos questions mardi.

Fournie par Gaëtan Gargantini

Pétitions au ministre Boulet

Comme Gaëtan Gargantini, plus de 77 % des propriétaires de PME ne voient aucun avantage à cette loi, selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Pour renverser la vapeur, plus de 1500 pétitions demandant à Jean Boulet, ministre du Travail, de se pencher sur l'avenir des comités ou de les abolir viennent d’être déposées jeudi dernier.

« C’est au Québec où les taxes sur la masse salariale sont les plus élevées (30 % de plus que la moyenne canadienne), si par malheur une entreprise tombe sous la gestion d'un décret de convention collective, elle doit payer encore plus. C'est non-sens total », s'indigne François Vincent, vice-président pour le Québec de la FCEI.

Il déplore que les patrons de PME québécoises payent 12 M$ de contributions chaque année à ces comités paritaires « pour de la paperasse ».

Fournie par la FCEI

« C’est une mesure d’une autre époque, qui mine la saine concurrence », pense aussi Éric Côté, PDG de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ).

D'après Jean-Claude Bernatchez, professeur titulaire en relations de travail à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), il est vrai qu'il est temps de dépoussiérer les fameux comités paritaires.

« Il faut que les comités paritaires se préoccupent non seulement des conditions de travail, mais aussi de la productivité de l’entreprise », analyse le directeur de l’Observatoire des relations de travail.

Le cabinet de Boulet réagit

Joint par Le Journal, le cabinet du ministre du Travail, Jean Boulet, a défendu au contraire la pertinence des comités paritaires.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUÉBEC

« La loi contient des avantages pour les travailleurs assujettis aux 15 décrets en vigueur, qui ne peuvent être niés », a-t-on rétorqué au Journal.

« Nous avons adopté le Règlement général visant à encadrer les règlements d’un comité paritaire, en vigueur depuis le 8 septembre 2022, pour améliorer certaines pratiques en matière de transparence et de gouvernance de tous les comités paritaires dans le cadre des dispositions actuelles de la loi », a-t-il conclu.

- Avec la collaboration de Nicolas Brasseur

Qu'est-ce qu'un comité paritaire ?

- constitué en parts égales de représentants des salariés et de représentants des employeurs

- chargé de surveiller et d’assurer l’observation du décret

- informe et renseigne les salariés et les employeurs sur les conditions de travail

- s'occupe des plaintes d’un employeur ou d’un salarié

(Source: ministère du Travail)

Comités paritaires (selon l'ordre alphabétique)

- Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal

- Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec

- Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie

- Comité paritaire de l'industrie de services automobiles de la région de Montréal

- Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région Saguenay–Lac-Saint-Jean

- Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions de Lanaudière-Laurentides

- Comité paritaire de l'industrie sur les services automobiles de la région de Québec

- Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec

- Comité paritaire des agents de sécurité

- Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal

- Comité conjoint des matériaux de construction

- Comité conjoint des matériaux de construction (industrie de la menuiserie métallique)

- Comité paritaire du Camionnage du district de Québec

- Comité paritaire du personnel de l’industrie de la signalisation routière du Québec

- Comité paritaire sur l'industrie des services automobiles des Cantons de l'Est

(Source: ministère du Travail)