Comment aider son enfant à aimer son corps

J’ai 48 ans et toute ma vie je me suis battue avec mes livres en trop. Comme j’ai aussi mené deux grossesses à terme, chaque fois se sont accumulées quelques livres supplémentaires, dont je ne suis jamais parvenue à me débarrasser. De fait, j’ai une cinquantaine de livres de surplus pondéral, comme on dit dans les livres.

Heureusement que je vis avec un homme rond lui aussi, qui apprécie les femmes dans mon genre, puisque ça m’a aidée à m’accepter. Pour ma fille, c’est différent. Elle est entourée de jeunes qui font très attention à leur ligne et pour qui le surpoids est carrément inacceptable. J’en soupçonne même certaines d’être anorexiques et je crains que ma fille soit contaminée par les excès de certaines de ses amies. Y a-t-il des choses à ne pas faire ou à ne pas dire pour la prémunir contre l’idée même de vouloir se priver ?

Anonyme

L’exemple d’un rapport sain avec la nourriture, c’est ce que vous pouvez transmettre de plus précieux à votre fille. Gardez toujours votre porte ouverte à la discussion sur ce sujet, et faites surtout attention de ne pas dénigrer votre corps ni celui de quiconque est différent de vous. Un appel à ANEB Québec, organisme à but non lucratif dont la mission est d’aider les jeunes en questionnement sur leur poids ainsi que leurs parents, pourrait vous soutenir dans votre démarche. On les joint au 514 630-0907 ou au 1 800 630-0907.