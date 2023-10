Coupe du monde de vélo de montagne du Mont-Sainte-Anne: un fort vent de changements souffle sur la 28e édition

La 28e édition de la Coupe du monde de vélo de montagne du Mont-Sainte-Anne se déroulera sous le signe d’un tsunami de changements du 5 au 9 octobre.

Nouvelles dates, nouveau comité organisateur, nouvelle équipe de production et une nouvelle association avec Warner Bros Discovery qui a le mandat de l’Union cycliste internationale (UCI) de présenter un produit uniforme à la grandeur de la planète et de faire entrer le vélo de montagne dans le sport spectacle.

«L’UCI a signé un contrat de huit ans avec Warner Bros Discovery avec le mandat d’amener le sport ailleurs, a résumé le directeur de production et co-fondateur de Mouvement Production Ian Beaulieu. Dès cette année, la production télévisuelle sera bien plus grosse que par le passé et le niveau de visibilité sera supérieur. Comme en F-1, l’objectif est d’avoir une qualité visuelle uniforme partout.»

Année de transition

Le mot transition revient constamment dans les conversations. Le départ de Patrice Drouin et de Chantal Lachance qui ont porté l’événement par le biais de Gestev pendant plus de 20 ans a amené des changements inévitables.

«En 2019, l’organisation a connu son apogée avec la présentation du championnat mondial, a souligné Beaulieu. Patrice a quitté après le mondial au même titre que plusieurs de ses proches collaborateurs. Il y a eu la pandémie en 2020 et 2021 et une nouvelle équipe de Gestev en 2022. Nous sommes arrivés après tout ça.»

Des changements visibles?

Est-ce que les changements seront perceptibles? «À l’exception des gens qui étaient super près, les gens ne verront pas tant que ça qu’une nouvelle organisation est en place, a souligné Beaulieu. Nous n’avions pas l’intention de virer la terre à l’envers et nous avons embauché comme pigiste plusieurs anciens employés de Patrice. Il y a du super boulot qui a été fait avant et on veut maintenant montrer que nous sommes capables de livrer un bon produit. Il n’y a pas de jeu des comparaisons.»

Beaulieu n’arrive pas comme un inconnu dans le milieu du vélo du montagne. «J’ai couru ici en 1996 dans le duel en slalom et j’ai deux enfants qui font du vélo de montagne. Je cours encore dans la catégorie des maîtres. Nous avons signé une entente d’un an avec Warner Bros Discovery et notre désir est d’être là pendant plusieurs années. Nous avons reçu de très bons commentaires depuis le début de la semaine et on souhaite améliorer encore le produit si notre entente est renouvelée.»

L’ancien patron est heureux

Ancien grand manitou de la Coupe du monde, Drouin se dit très heureux de la tournure des événements. «La transition est entre bonnes mains, a-t-il affirmé. Cet événement a beaucoup de valeur pour la région et c’est valorisant de voir qu’un nouveau groupe est en poste. L’arrêt de deux ans a été très, très difficile, mais la communauté de la Côte-de-Beaupré a fait front commun pour assurer la pérennité de l’événement.»

«La nouvelle vision de l’UCI est correcte et pourrait permettre d’attirer de plus grands partenaires et des destinations plus prestigieuses, d’ajouter Drouin. Il y a eu un gros pas de fait au niveau de la télévision et tout est digital. Nous sommes loin des banderoles des années précédentes.»