Cybersécurité, cyberespionnage et IA au Canada

La semaine dernière, le directeur de la National Security Agency – l’organe d’espionnage électronique des États-Unis –, le général Paul Nakasone, a annoncé la création d’une nouvelle entité chargée d’intégrer l’intelligence artificielle aux opérations de l’agence.

Le général a déclaré que le nouveau AI Security Center travaillera en étroite collaboration avec des « partenaires étrangers sélectionnés » : lire le Canada et les autres membres du réseau d’espionnage mondial anglo-saxon Five Eyes (Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande).

Les Américains utilisent déjà l’IA pour améliorer leurs capacités analytiques et opérationnelles. Les agences de renseignement américaines développeraient un chatbot (dialogueur personne-machine) afin de pouvoir traiter des quantités de données trop importantes pour être gérées par des humains.

Les États-Unis sont préoccupés par le développement rapide de l’IA en Chine et en Russie. Pour l’instant, Washington et ses partenaires de Five Eyes disposent d’un net avantage en matière d’IA sur leurs adversaires. Combien de temps avant qu’ils développent des moyens offensifs qui mettront en péril leur sécurité nationale ?

Au Canada : sécuriser la vie privée

Pour contrer la menace, Ottawa prévoit d’accorder davantage de pouvoirs en matière de cybersécurité au Centre de la sécurité des télécommunications (CST). En plus d’effectuer de l’espionnage électronique à l’étranger, le centre s’occupe de la cybersécurité des entités civiles et gouvernementales canadiennes. Ces pouvoirs accrus visent notamment à protéger des cyberattaques des infrastructures critiques du pays comme Hydro-Québec et les réseaux de télécoms.

Pour s’assurer que le CST et les autres services secrets d’Ottawa se conforment aux lois – ce ne fut pas toujours le cas dans le passé –, le Parlement a créé en 2019 l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR).

Le projet de loi C-26 déposé en novembre 2022 comprend des limites quant aux renseignements qui peuvent être échangés entre des ministres fédéraux et des fonctionnaires, ainsi que des mécanismes pour protéger les renseignements confidentiels des Canadiens.

Cette législation fédérale traîne depuis près de deux ans. Elle a franchi sa deuxième lecture le 27 mars dernier et devrait être adoptée avant la fin de 2023.

Quand le projet de loi C-26 sera adopté, l’OSSNR sera aussi chargé d’examiner comment les renseignements des organisations privées et des citoyens sont collectés et utilisés par le CST.

L’Office aura-t-il suffisamment accès aux informations du centre pour pouvoir certifier qu’il respecte la loi ?

Dans son rapport annuel 2021, le CST insistait pour déterminer lui-même quelles informations il devait fournir à l’OSSNR. La loi indique pourtant clairement que l’OSSNR peut accéder à toute information qu’il juge pertinente.

Les cyberattaques menacent la prospérité

Le mois dernier, le CST, dans un rapport conjoint avec la GRC, a averti que la sécurité nationale et la prospérité du Canada seraient menacées par des cybercriminels au cours des deux prochaines années.

Selon le rapport, en 2022, 70 878 incidents connus ont causé au moins 530 millions de dollars de pertes, une hausse de plus de 40 % par rapport à 2021. On estime que seulement 5 à 10 % des cyberattaques sont signalées aux autorités. Les chiffres réels sont donc bien plus élevés.