Daniel Lemire: «Le party que j’ai quand j’attache mes souliers»

Après plus d’un an de rodage, Daniel Lemire a finalement dévoilé aux médias, mardi soir, son 11e spectacle solo, intitulé simplement Daniel Lemire, dans l’intimité de la Cinquième Salle de la Place des Arts.

L’humoriste de 67 ans qui souligne cette année son 40e anniversaire de carrière a présenté, sans surprise, cette nouvelle partition devant le public qui suit sa carrière depuis belle lurette.

Le personnificateur de l’oncle Georges, qui s’est fait connaitre aux Lundis des Ha! Ha!, s’est d’ailleurs beaucoup amusé avec ses spectateurs au cours de cette soirée sympathique, tant avec ses personnages que lors de ses numéros de «stand-up». «Pour ce qui est de la dope, à l’âge que j’ai, j’ai juste à me baisser et à me lever vite... Vous autres aussi hein...», a-t-il lancé à son public dans son numéro d’ouverture. «Le party que j’ai quand j’attache mes souliers», a ensuite renchéri le comique sous les rires de la foule.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Fort de 40 ans de métier, Daniel Lemire s’est encore une fois inspiré de l’actualité des derniers mois pour créer cette nouvelle partition. Son humour pince-sans-rire, ses jeux de mots et sa formule «une ligne, un punch» ont été d’une grande efficacité pour sa récolte de rire au cours de ce 90 minutes sans entracte.

L’humoriste s’est également dit «très heureux de renouer avec la scène... avec du public en plus». Il s’est remémoré les grands sujets qu’il a abordés dans ses numéros au fil du temps, où vraisemblablement, plus ça change et plus c’est pareil; l’état des routes, du système de santé et le premier ministre Trudeau...

Il s’est également penché sur l’économie, la guerre en Ukraine et les changements climatiques, à cause desquels à Montréal, en raison du smog, «les gens se sont réveillés au son des oiseaux... qui toussent».

Ronnie be Good est arrivé sur scène peu avant la fin, une guitare électrique à la main, sous le tonnerre d’applaudissement des spectateurs, heureux de le retrouver. Le musicien a offert une prestation de blues, chaudement accueillie par la salle, qui a tenté, à sa demande, tant bien que mal de battre la mesure des mains.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Arrêtez ça vous m’aidez pas pantoute», a lancé Ronnie en rigolant avant de pousser les premières notes.

Yvon Travaillé a quant à lui partagé la solution qu’il a trouvée pour vaincre la pénurie de main-d’œuvre: retourner les retraités sur le milieu du travail. Pour appuyer cette idée, il a notamment cité en exemple le roi Charles, qui, a 73 ans, vient tout juste de commencer à travailler. «En plus, en vieillissant on est de mieux en mieux dans notre peau, ça tombe bien on en a de plus en plus», a-t-il dit en riant.

Le chanteur de charme Alain Bélisle, qui a une très grande sensibilité, surtout dans les genoux, a de son côté passé un entretien pour être donneur du sperme, tandis que le pauvre Edmond Raté, célibataire depuis que sa femme l’a quitté pour un livreur d’Amazon a tout tenté pour retrouver l’amour.

Finalement, oncle Georges, qui au cours de sa carrière «a fait des CD, des DVD... un ACV aussi» et dont la présence était évidemment très attendue, œuvre maintenant comme influenceur. Le clown ricaneur tente désormais de vendre des boissons énergisantes, pour lesquelles il vaut mieux avoir un «pacemaker» avant de les consommer. Il s’est d’ailleurs permis de tourner un petit «live» avec l’aide de son public, qui devait répondre à des moments clés.

Le comédien Denis Bouchard s’est encore une fois chargé de la mise en scène. Il a opté pour la sobriété et la transparence, où perruques et lutrin ont accompagné l’humoriste sur scène.

Daniel Lemire sera au Théâtre du Vieux-Terrebonne jeudi soir et à la Salle Albert-Rousseau de Québec le 15 novembre prochain.