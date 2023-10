De retour de Buffalo, Vsevolod Komarov est prêt à être le meilleur défenseur de la LHJMQ

Son directeur général, Simon Gagné, a élevé les attentes en mentionnant que Vsevolod Komarov serait le meilleur défenseur de la LHJMQ cette saison. Fraîchement débarqué de Buffalo, où il vient de participer à son deuxième camp d’entraînement avec les Sabres, le défenseur russe a assuré qu’il voulait donner raison à son patron.

Rappelons qu’en début de camp d’entraînement, Gagné avait mentionné, lors d’un entretien avec Le Journal, qu’il s’attendait à ce que son no 83 domine cette saison.

« À mes yeux, il sera le meilleur défenseur de la LHJMQ, sans aucun doute. Si je veux bâtir un club pour gagner, je prends Komarov en partant. [Le défenseur des Olympiques de Gatineau] Tristan Luneau est très bon offensivement et il va terminer avec plus de points. Par contre, Komarov apporte tellement autant offensivement que défensivement. Il joue avec du chien et est très dur avec son corps. Je l'ai vu jouer avec des blessures l'an dernier et la majorité des joueurs n'auraient pas été capables de jouer avec ça », avait-il mentionné.

De grandes attentes, certes. Démesurées ? Pas à en juger la réaction de Komarov lorsqu’on lui a demandé, mardi, s’il était prêt à être le meilleur défenseur du circuit Cecchini en 2023-2024.

« Oh, oui ! Je suis prêt à ça. Je veux être le meilleur défenseur de la ligue », a-t-il lancé sans broncher.

Pour ce faire, il croit qu’il n’aura qu’à continuer de faire ce qui lui a permis d’avoir du succès, particulièrement à partir de la seconde moitié de saison de l’an dernier, quand il s’était vraiment imposé comme une force sur tous les plans à la ligne bleue de l’équipe championne de la Coupe Memorial.

« Je dois simplement continuer de jouer mon style afin de contribuer autant offensivement que défensivement », ajoute-t-il.

Jouer comme Power et Dahlin

À Buffalo, Komarov a de nouveau pu côtoyer les jeunes vedettes des Sabres, notamment les défenseurs Rasmus Dahlin et Owen Power.

Et même s’il n’a pas eu la chance de patiner avec eux bien souvent – il a passé la majorité du camp à s’entraîner avec les joueurs blessés, lui-même incommodé par une blessure à une cheville –, il a tout de même pu voir ce qui fait de ces deux jeunes arrières des joueurs d’élite.

« Je vois comment ils jouent. On dirait quasiment qu’ils chill sur la glace. Je veux essayer de jouer de la même façon tout en conservant mon style. »

Échangé à Noël ?

Lorsqu’il a mentionné que Komarov allait être le meilleur défenseur de la LHJMQ, gageons que Simon Gagné le pensait réellement. Gageons aussi qu’il veut s’assurer que le reste du circuit sera au courant qu’il ne le laissera pas aller à petit prix lors de la prochaine période des transactions.

Questionné par un collègue pour savoir s’il s’attendait à être échangé, le défenseur russe n’a pas voulu s’embarquer là-dedans.

« Je n’y ai pas vraiment pensé. Mais, non, je suis bien ici », a-t-il répondu.