Décès de Jean-Pierre Elkabbach, figure du journalisme français

Jean-Pierre Elkabbach, figure du journalisme français, réputé pour ses innombrables interviews au fil d'une carrière à la longévité exceptionnelle, s'est éteint à 86 ans.

Professionnel infatigable qui a analysé et commenté plus de 60 ans de vie politique, Jean-Pierre Elkabbach a aussi été patron de radio et de télévision.

Ce pilier de la scène médiatique nationale a aussi interviewé les grands de ce monde: Arafat, Gorbatchev, Mandela, Castro, Bill Clinton, George Bush, Vladimir Poutine...

La chaîne Canal+ et la radio Europe 1 ont annoncé le décès de leur ancienne vedette mardi soir, peu après sa révélation par l'hebdomadaire Paris Match.

Le président Emmanuel Macron a salué mercredi un «monstre sacré du journalisme français».

Né en 1937, Jean-Pierre Elkabbach a commencé sa carrière comme correspondant de la RTF (Radio-télévision française) à Oran, sa ville natale en Algérie, avant d'être nommé à Paris en 1961.

Après des années sur le petit écran, il entre à Europe 1 au début des années 80 et y fera de très nombreux aller-retours.

À la suite de la victoire du socialiste François Mitterrand à la présidence en 1981, il est évincé de la chaîne publique Antenne 2, accusé de sympathies avec la droite de l'ancien chef de l'État Valéry Giscard d'Estaing.

Par la suite PDG des chaînes publiques France 2 et France 3, il favorise l'ascension de nouveaux animateurs. Mais avec la révélation des contrats de centaines de millions de francs attribués aux animateurs-producteurs stars de France 2, il est acculé à la démission en 1996.

Les réactions politiques ont afflué de la part de tous ceux qu'il avait interviewés à un moment ou un autre.

«Jean-Pierre Elkabbach a marqué de son empreinte toute une génération. J'en fais partie», a réagi l'ancien président de droite Nicolas Sarkozy.

Son successeur socialiste François Hollande a loué une «pugnacité qu'aucun interlocuteur ne pouvait épuiser».

Il reste aussi célèbre pour une réplique - «Taisez-vous Elkabbach!» -, attribuée à l'ancien responsable du parti communiste français Georges Marchais, qui n'a en fait jamais été prononcée.

La formule, depuis devenue culte, fut en fait imaginée par l'humoriste Thierry Le Luron, caricaturant une interview houleuse entre le patron du PCF et le journaliste en 1980.

Marié avec l'autrice Nicole Avril, il est père d'une fille, l'actrice Emmanuelle Bach.