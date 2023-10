Drame familial: Antoine L’Écuyer et Robert Naylor opposés l’un à l’autre dans «Indéfendable»

Antoine L’Écuyer porte le rôle d’un père de famille jusque-là sans histoire qui est accusé du meurtre de sa belle-mère Roxane (Marie-Hélène Thibault) dans la nouvelle intrigue de la quotidienne judiciaire Indéfendable.

Jordan Gauthier doit aussi répondre à des chefs de tentative de meurtre sur sa conjointe Marilou (Jeanne Landry-Proulx) et d’enlèvement de leur bébé de six mois. Bref, sa vie part en vrille et on tente de comprendre ce qui s’est passé lors de ce drame familial impliquant beaucoup de sang.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Cette nouvelle affaire, qui s’étire sur une dizaine d’épisodes, met aussi en scène le comédien Robert Naylor, qui joue Alex Levac, le fils de la femme assassinée. Sa sœur Marilou, elle, est dans le coma et la disparition du poupon a forcé le déclenchement d’une alerte Amber, comme on a pu le voir jusqu’ici.

Jordan a été arrêté et est interrogé par la sergente-détective Morin (Catherine De Sève). Il nie être l'auteur de ce carnage et oriente les policiers vers un autre coupable, son beau-frère Alex, dont il dit avoir peur.

Qui a donc commis ces gestes atroces et, surtout, pourquoi ? La justice devra encore une fois trancher cette histoire inspirée de faits réels.

Un jeune père dépassé par les événements

C’est un rôle « chargé en émotion» pour Antoine L’Écuyer, qui est habitué à des partitions costaudes comme dans la série Mon fils, qui lui a valu son premier Gémeaux.

Son personnage dans Indéfendable est déconcerté, dépassé par les événements et en panique quant au sort de son enfant.

« J’ai dû me mettre dans la peau d’un homme qui ferait tout pour sa fille et qui se retrouve accusé de choses horribles. J’ai dû plonger dans sa détresse. C’est sûr qu’il y avait des scènes plus difficiles que d’autres, il y avait beaucoup de crises, de pleurs, mais j’ai eu la chance de travailler en amont pour bien me préparer », a-t-il dit à l’Agence QMI.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Ce sont les avocats criminalistes Marie-Anne Desjardins (Anne-Élisabeth Bossé) et André Lapointe (Michel Laperrière) qui le défendent.

« On m’a souvent offert des rôles de mauvais garçons, mais ce personnage est très doux. Il n’a pas une once de malice en lui. Ça, c’est rare qu’on me demande de jouer des personnages comme ça », a-t-il ajouté, admettant que Justin, rôle qu’il défend dans Les bracelets rouges – il tourne en ce moment la troisième saison que l’on pourra voir en janvier, à TVA – n’est pas non plus un gars méchant.

Des tensions à la maison et à la pépinière familiale

Robert Naylor parle lui aussi d’un rôle sombre pour sa quatrième quotidienne, après 30 vies, District 31 et Clash.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

« Alex, qui n’est pas le gars le plus sympathique au monde, habite la même maison que sa mère, sa sœur, son beau-frère et leur bébé. Ils travaillent tous ensemble à la pépinière familiale. On va découvrir au fil des épisodes qu’il y avait des tensions ici et là entre tous les membres de la famille, alors c’est ça qui va venir alimenter le doute au niveau légal. Mon personnage va venir témoigner et parler de sa relation avec la famille, de la situation toxique qu’il y avait à la maison, et c’est à travers tout ça qu’on va découvrir qu’il reste des questions à poser et des réponses à trouver », a dit le comédien de 27 ans, que l’on verra prochainement dans la nouvelle série Société distincte, sur Club illico.

Produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, la quotidienne Indéfendable est diffusée du lundi au jeudi, à 19 h, à TVA.