Mont-Sainte-Anne: une autre saison de ski qui s'annonce difficile

La prochaine saison de ski s’annonce à nouveau difficile au Mont-Sainte-Anne alors qu’aucun changement important n’a été amorcé à la montagne à l’aube de 2024.

• À lire aussi : Voici d’autres accidents de télécabine survenus au Québec ces dernières années

• À lire aussi : « Le propriétaire ne veut pas vendre »: Groupe Le Massif laisse tomber l'achat du Mont-Sainte-Anne

« Il n’y a rien qui va changer pour cet hiver. C’est trop tard malheureusement », affirme Yvon Charest, le président des Amis du Mont-Sainte-Anne, qui vise à assurer la pérennité du secteur.

Une lueur d’espoir pourrait quand même poindre à moyen terme. Selon lui, le gouvernement serait possiblement prêt à régler l’épineux dossier.

« Le ministre Fitzgibbon a changé son discours en disant que RCR n’a pas d’acceptabilité sociale dans la région. On comprend qu’il essaye de trouver une solution et que ça ne passe pas par une subvention à RCR », ajoute M. Charest.

L’hiver dernier, Yvon Charest citait d’ailleurs un sondage mené par la firme Léger disant que 80 % de la population ne veut plus de RCR. Après la chute d’une télécabine le 10 décembre 2022, la station avait été fermée pendant près d’un mois, jusqu’au 8 janvier 2023.

Un spectre

Le spectre d’un autre bris d’un équipement en fin de vie et d’une fermeture plus longue ne peut pas être écarté. « Ils ont le droit de fermer la montagne », mentionne M. Charest en parlant de l’opérateur actuel. Évidemment, dans une hypothèse semblable, la pression serait beaucoup plus forte sur Québec.

Alors que la prévente des abonnements de saison bat son plein pour l’hiver 2023-2024, le propriétaire, RCR, affirme avoir déposé en juillet dernier son plan d’investissement de 550 M $ annoncé en avril.

Ce plan est toujours conditionnel à une participation du gouvernement du Québec. Depuis 20 ans, RCR a déjà annoncé trois plans d'investissements ambitieux, soit en 2003, en 2008 et en 2011.

Statu quo au ski de fond

En ce qui concerne le ski de fond, le statu quo risque de durer possiblement pour une ultime saison.

Le 2 février dernier, la Sépaq a déposé une demande à la Cour Supérieure afin d’officialiser la décision rendue par l’arbitre en janvier 2023, soit la reprise de la pleine propriété des terrains situés au pourtour de la montagne du Mont-Sainte-Anne.

Une audience est prévue le 13 novembre afin de permettre à la Cour Supérieure d’entendre les parties. Pendant ce temps, RCR vend toujours les billets de saison de ski de fond. Outre l’homologation, le transfert de propriété des lots met la patience des sportifs à rude épreuve. Le promoteur immobilier Boivin s’est également invité dans le dossier.

Longs délais

« C’est une évidence que RCR étire les délais. Concernant la question de l’arbitrage, ça pourrait se faire d’ici Noël. Le gros enjeu sur place, c’est l’entretien avec les deux machines. L’an dernier, il y en a une qui n’a pas fonctionné de l’année. Si elle est réparée, on va au moins commencer l’année avec deux machines », précise M. Charest.

Après trois ans à faire du bruit, l’ex-président et chef de la direction d’Industrielle Alliance sent que le message provoque des impacts. « S’ils perdent les terrains qui sont une source de revenus, je pense qu’on va commencer à leur faire plier les genoux. »

L’OBNL créé pour exploiter les activités de plein air sur le territoire est prêt à prendre la relève lorsque le tribunal aura tranché.

« Si la cour décide en décembre que c’est la dernière saison de RCR, l’OBNL peut tout de suite se mettre au travail avec le Sépaq pour l’année d’après », termine M. Charest.