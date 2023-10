Gisele Bündchen: son traitement bien-être après son divorce de Tom Brady

Gisele Bündchen a dévoilé sa routine bien-être, qui l’a visiblement aidée à surmonter son divorce de Tom Brady en toute sérénité.

Lors d’un entretien avec People, le mannequin a révélé ce qui la rendait « la plus heureuse » lorsqu’elle vivait à Miami avec ses deux enfants – Benjamin, 13 ans, et Vivian, 10 ans – après avoir divorcé de la star du sport Tom Brady il y a près d’un an.

« J’aime le soleil. Partout où il y a du soleil, je me sens toujours la plus heureuse », a déclaré la mannequin à la presse. « Le soleil vous fait vous sentir bien. Les gens disent: “Oh, il fait si chaud”. Mais moi, je dis: “J’adore ça”. J’aime la chaleur. »

La beauté brésilienne a confié qu’être dans la nature est son traitement de bien-être préféré.

« [Quelqu’un m’a demandé un jour :] “Quel est votre meilleur traitement de bien-être ?” Et je réponds : “La nature est mon meilleur traitement bien-être”. Il suffit de sentir le soleil, de se baigner dans l’océan, de courir sur le sable et de sentir l’herbe sous mes pieds », poursuit-elle.

« Le simple fait d’être dans la nature vous donne de l’énergie. Cela vous fait vous sentir bien », conclut Gisele Bündchen.

Les deux stars ont finalisé leur divorce après 13 ans de mariage en octobre 2022.