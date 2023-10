Joe Jonas et Sophie Turner : la date du procès pour déterminer la garde de leurs enfants a été fixée

Une date a été fixée pour le procès concernant la garde des enfants de Joe Jonas et Sophie Turner.

Selon des documents judiciaires obtenus par Us Weekly, un juge a décidé mardi (3 oct. 23) que le procès de la star des Jonas Brothers et de l'actrice de Game of Thrones commencerait le 2 janvier prochain, à Manhattan. Le mois dernier, le chanteur américain a confirmé avoir demandé le divorce de l'actrice britannique après quatre ans de mariage.

Depuis, l'ancien couple a entamé une bataille pour la garde de leurs deux filles, Willa, trois ans, et Delphine, 14 mois. Sophie Turner a soutenu que les enfants devraient la rejoindre en Angleterre, tandis que Joe Jonas a insisté pour qu'ils restent aux États-Unis. Des documents juridiques révèlent que leurs deux fillettes ont la double nationalité américaine et britannique.

« Joe demande la garde partagée des enfants afin qu'ils soient élevés à la fois par leur mère et leur père, et il est bien sûr également d'accord avec le fait que les enfants soient élevés aux États-Unis et au Royaume-Uni », a déclaré un de ses avocats dans un communiqué le mois dernier. Dans une déclaration ultérieure, il a ajouté : « Les enfants sont nés aux États-Unis et ont passé la grande majorité de leur vie aux États-Unis. Ils sont citoyens américains. » Willa est née en Californie, tandis que Delphine est née en Floride.

Dans un dossier déposé en septembre, Sophie Turner a fait valoir qu'elle et Joe Jonas ne s'étaient « pas engagés, jusqu'à avril 2023, à s'installer dans un endroit particulier », ajoutant : « Les parties considéraient l'Angleterre comme un endroit sûr pour élever leurs enfants. »

Le juge de New York a décidé que Willa et Delphine devaient rester aux États-Unis jusqu'à ce que l'affaire de garde soit résolue. Sophie Turner a demandé que le procès ait lieu devant un tribunal anglais, une requête à laquelle Joe Jonas s'est opposé.