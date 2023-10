Jumeler Culture & Affaires

La Jeune Chambre de commerce de Québec (JCCQ) a réussi avec succès sa volonté de conjuguer une soirée réseautage à un événement culturel le 14 septembre dernier au Théâtre Le Trident, en affichant complet pour la pièce Hosanna ou La Shéhérazade des pauvres. L’organisation souhaitait faire découvrir les arts à une nouvelle génération avec cette première sortie qui sera suivie d’une deuxième le mercredi 18 octobre alors que Matthieu Pepper sera en vedette à la Salle Albert-Rousseau. De gauche à droite, sur la photo : Marie-Eve Côté, DG de la JCCQ ; Marie-Catherine Lanthier, coordonnatrice aux projets spéciaux ; Laurence Girard, présidente JCCQ ; Olivier Arteau, codirecteur général et directeur artistique ; Noémie Deber-Filloux, responsable du service aux membres JCCQ ; Justine Cyr, conseillère principale marketing & communications ; Aurélie Bédard, responsable des événements et partenariats JCCQ ; Marc-Antoine Malo, codirecteur général et directeur administratif du Théâtre du Trident ainsi que Veronic Larochelle, directrice du développement philanthropique et des partenariats du Théâtre du Trident.

Septuagénaire en forme

Photo fournie par le Club

On me signale que Jocelyne Petit (photo) qui a rejoint cette année les membres du Club de vélo de route Sur 2 roues Beauce, de Saint-Georges, a relevé tout un défi récemment avec le groupe de Mollos du Club : une sortie de 100 km. À savoir comment a-t-elle réussi son exploit, Jocelyne a répondu : un coup de pédale à la fois !

Les 15 ans d’Aliments Santé

Photo Aliments santé

Le Créneau d’excellence Aliments Santé a souligné ses 15 ans, et ses 300 initiatives et projets collaboratifs déployées pour soutenir la croissance d’entreprises en transformation alimentaire, le 21 septembre dernier devant une centaine d’invités à l’École Hôtelière de la Capitale lors de son rendez-vous annuel. Devenu un organisme indépendant en 2020, le Créneau d’excellence Aliments Santé s’est vu confier la gestion de MYCÉLIUM, l’incubateur alimentaire de la Ville de Québec, en 2021. Il a plus récemment reçu la reconnaissance du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) pour devenir un regroupement inter-régional, rendant ainsi ses services disponibles à un plus grand nombre de transformateurs alimentaires. Le Créneau compte actuellement 60 entreprises membres. Pour ses 15 ans, le Créneau d’excellence Aliments Santé a choisi de souligner l’apport de 15 personnalités d’affaires ayant marqué l’organisation et l’industrie de l’alimentation. Les trois premiers noms ont été dévoilés : Daniel Bérubé, directeur du développement des affaires, recherche et développement chez Cuisine Malimousse et MAG ; Élaine Bélanger, copropriétaire et vice-présidente aux opérations de Maison Orphée et Pierre Fontaine, fondateur du Fumoir Grizzly via un hommage posthume. Sur la photo, Annie Champagne (en vert), directrice générale du Créneau d’excellence Aliments Santé, est entourée du conseil d’administration.

Souper dans le noir

Photo fournie par Ofocus

Isabelle Michaud (photo), opticienne propriétaire du Centre visuel Ofocus de la rue Notre-Dame à L’Ancienne-Lorette, a accepté la présidence d’honneur du Souper dans le noir organisé par le Club Lions, la Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette et la pharmacie Marie-Claude Lelièvre PJC, dans le contexte des initiatives lorettaines du 350e de la ville de L’Ancienne-Lorette. Le souper (cocktail et repas trois services), tenu aussi afin de sensibiliser la population à la réalité des personnes handicapées visuelles et aux difficultés qu’elles rencontrent au quotidien, aura lieu le 14 octobre, à 18 h, à la salle communautaire, du 1302 des Loisirs Est, L’Ancienne-Lorette. Vous mangerez les yeux couverts (les loups sont fournis). Vous pouvez apporter votre vin et réserver une table complète. Billets en vente auprès des membres du Club Lions (418 704-8316) et de la Maison des jeunes (418 871-2819).

Anniversaires

Photo fournie par Denis Desharnais

Denis Desharnais (photo), président de Desharnais pneus et mécanique de Québec, Lebourgneuf, Lévis et Thetford-Mines, 65 ans...Me Sylvie Tremblay, notaire chez Tremblay Cossette Gaudreau et Associés...Josée Cheïkha, propriétaire des boutiques du Groupe Cheïkha...Stephen Faulkner, auteur-compositeur-interprète québécois, 69 ans...Julien Clerc, chanteur français, 76 ans.

Disparus

Photo d'archives

Le 4 octobre 2022 : Dave Dryden (photo), 81 ans, gardien de but au hockey qui a évolué notamment dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et l’Association mondiale de hockey (AMH) et qui était le frère aîné de l’ancien gardien de but et ancien ministre canadien Ken Dryden (photo) ... 2022 : Loretta Lynn, 90 ans, chanteuse américaine légende de la musique country qu’elle a largement influencée par ses textes... 2020 : Louis Fortier, 66 ans, biologiste et océanographe québécois professeur depuis plus de 30 ans du Département de biologie de la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval... 2020 : Kenzo, 81 ans, le plus célèbre des créateurs de mode japonais... 2020 : Jaime Wilson Dunton, 87 ans, co-fondateur du cabinet d’avocats Dunton-Rainville... 2019 : Diahann Carroll, considérée comme une pionnière en tant qu’actrice et chanteuse afro-américaine à la télévision américaine... 2014 : Jean-Claude Duvalier, 63 ans, ancien président haïtien de 1971 à 1986... 2011 : Claude Dufresne, 88 ans, journaliste et romancier français... 2003 : Claude Boulard, 68 ans, animateur de radio et de télévision... 1992 : Louis Amade, 77 ans, auteur et parolier français... 1982 : Glen Gould, 50 ans, pianiste torontois... 1970 : Janis Joplin, 27 ans, chanteuse américaine.