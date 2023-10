Jusqu’à 9000$ pour des aller-retour à Paris: les voyages de l’ex-vice-président de Radio-Canada Michel Bissonnette ont coûté cher

Les voyages à Paris de Michel Bissonnette, l’ex-vice-président principal des services français de Radio-Canada, ont coûté cher aux contribuables, a constaté Le Journal.

En examinant le sommaire des frais de déplacement de celui qui a présenté sa démission, mardi, on constate que chacun des six remboursements de billets d’avion aller-retour à Paris qui lui ont été retournés, depuis juillet 2019, valait entre 7649 $ et 9107 $.

Ces déplacements servaient à participer à des rencontres du conseil d’administration de TV5 Monde et à des réunions d’affaires, peut-on apprendre dans la section « divulgation proactive » du site web de Radio-Canada/CBC.

De son arrivée en poste en 2016 à juillet 2019, une période où les frais de transport divulgués par la société d’État ne font pas la distinction entre les remboursements pour des vols d’avion et d’autres moyens de déplacement, Radio-Canada n’a jamais payé moins de 6600 $ pour ses voyages à Paris, sauf à deux occasions (4377 $ en avril 2019 et 5833 $ en juin 2018).

Quatre fois plus cher pour aller à Banff

En comparaison, son ex-collègue du service anglais, Barbara Williams, a voyagé à Lausanne, en Suisse, pour une rencontre du Comité international olympique pour 2800 $ en janvier 2020.

Autre dépense qui suscite des questions, le billet de Michel Bissonnette pour un vol vers Banff afin d’y assister au Banff World Media Festival, en juin 2022, était quatre fois plus dispendieux que celui remboursé à Barbara Williams pour le même événement : 4512 $ contre 1085 $.

Au total, de juillet 2019 à août 2023, Michel Bissonnette a obtenu des remboursements de 65 303 $ pour ses billets d’avion sur des dépenses totales (restaurant et hébergement) de 121 081 $.

Comme on peut le constater dans l’encadré, la pandémie, en particulier la période où les voyages étaient interdits, a mis un frein aux dépenses des dirigeants de Radio-Canada.

En classe affaires

Contactée par Le Journal, Radio-Canada n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi les voyages de M. Bissonnette sont aussi dispendieux en comparaison avec ceux de Mme Williams.

« Difficile pour nous d’y répondre. Nous ne connaissons pas les tarifications en vigueur au moment des réservations », a indiqué par courriel le porte-parole de Radio-Canada, Marc Pichette, qui a précisé que dans le cas du voyage à Banff, le billet initial avait été modifié pour ajouter une escale à Vancouver pour une rencontre du conseil d’administration de Radio-Canada.

M. Pichette a précisé que M. Bissonnette a voyagé en classe affaires, jamais en première classe. Les règles de la société d’État permettent aux hauts dirigeants et membres du conseil d’administration de réserver en classe affaires pour les trajets de plus de 850 kilomètres.

M. Pichette a aussi assuré que le départ de Michel Bissonnette n’avait aucun lien avec ses dépenses lorsqu’il était en déplacement.

Les frais de déplacement de Michel Bissonnette

2023

Dépenses totales : 33 229,30 $

Avion : 17 177,94 $

2022

Dépenses totales : 38 689,73 $

Avion : 22 067,37 $

2021

Dépenses totales: 1083,52 $

Avion : 0 $

2020

Dépenses totales : 17 554,69 $

Avion : 10 383,42 $

2019 (à partir de juillet)

Dépenses totales : 29 524,81 $

Avion : 15 674,90 $

Source: site web de la CBC/Radio-Canada

Michael Goldblum, économe

Depuis qu’il a été élu président du Conseil d’administration de CBC/Radio-Canada, on ne peut pas accuser Michael Goldbloom d’avoir péché par excès d’opulence. Ses frais de déplacement ont coûté 24 812 $ aux contribuables canadiens depuis 2018, démontrent les documents publics de la SRC, principalement pour sa participation à des réunions dans les principales villes canadiennes. En comparaison, Michel Bissonnette a facturé plus de 33 000 $ à ses employeurs uniquement en 2023.

Catherine Tait, minutieuse

La grande patronne de CBC/Radio-Canada remplit ses allocations de dépenses avec minutie. Ainsi, en 2022, année où elle a réclamé des remboursements de 68 129 $, notamment pour ses déplacements à Tokyo, Londres, Los Angeles, Genève, Bruxelles, elle n’a pas oublié d’inclure dans ses rapports une facture de... 6,22 $ à un comptoir de Presse-Cafés.

Michel Bissonnette, gourmet

Fine bouche, l’ex-vice-président Michel Bissonnette aime fréquenter les bonnes tables de Montréal pour ses repas d’affaires. Ses rapports de dépenses font notamment état de plusieurs repas au Bouillon Bilk, une bonne table du boulevard Saint-Laurent, ainsi que des visites au Monarque.