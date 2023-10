Kirill Kaprizov est prêt à dominer

La dernière ligne droite de la saison 2022-2023 a été assez tortueuse pour Kirill Kaprizov et le Wild du Minnesota, qui sont restés sur leur faim. Le Russe mettra les bouchées doubles cette année.

Le 8 mars dernier, l’attaquant de 26 ans s’est blessé au bas du corps, ce qui l’a tenu loin de l’action pendant un mois. Le momentum n’était plus là pour Kaprizov, et son équipe a été éliminée en six rencontres par les Stars de Dallas au premier tour des séries éliminatoires.

Auteur de 40 buts durant le calendrier régulier, le meneur offensif de l’équipe s’est contenté d’un filet face aux représentants du Texas. Avec cet échec dans le coin de son esprit, Kaprizov est plus motivé que jamais.

«Je demeure calme, mais extrêmement motivé, affamé. Je sens le feu en moi, a-t-il expliqué au site NHL.com, mercredi. Chaque année, tu apprends de tes erreurs. Tu prends ces déceptions et tu apprends d’elles. Tu essaies de devenir meilleur.»

La deuxième campagne de Kaprizov dans la Ligue nationale de hockey (LNH) était assez dure à imiter. L’ailier gauche a établi des records de franchise avec 47 buts, 61 mentions d’aide et 108 points. Avant de se blesser, il faisait encore bien avec 75 points en 67 parties.

Joueur complet

Le Wild n’a pas effectué de grands changements à son groupe cet été. Kaprizov sera encore une fois appuyé par son grand ami Mats Zuccarello, et c’est Ryan Hartman qui complétait leur trio à l’entraînement.

«Ce sera difficile pour lui de faire mieux, a lancé ce dernier à propos de son illustre coéquipier. Il joue un jeu vraiment complet. Il n’est pas votre marqueur de buts classique qui est paresseux et qui attend une passe. Il se bat et il est insistant en échec-avant, il frappe et il réplique aux gars. Il est difficile à séparer de la rondelle.»

«Il joue de la bonne façon. Nous sommes tous frustrés [de la fin de saison] surtout quand tu vois un gars comme lui tout faire», a ajouté Hartman, qui a vu sa production offensive passer de 65 à 37 points en 2022-2023.

Pour le principal intéressé, l’objectif sera d’abord de connaître un bon début de saison. Kaprizov ne veut pas non plus penser aux statistiques individuelles.

«Je n’aime pas beaucoup me créer des attentes. Je vais me présenter et faire du mieux que je peux et je m’attends à la même chose de l’équipe, a-t-il assuré. Évidemment, l’objectif est de faire les séries et d’être bons, alors c’est sur ça que nous nous concentrerons.»