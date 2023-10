La relance du 3e lien est une décision «électoraliste», estiment des experts

Très surpris par la relance de l’idée d’un 3e lien autoroutier, des experts en mobilité interrogés par le Journal estiment que cette décision est essentiellement motivée par des raisons « politiques » et « électoralistes » consécutives à la cuisante défaite caquiste lors de l’élection partielle dans Jean-Talon.

« J’ai été vraiment surprise. Ça m’a sidéré quand j’ai entendu ça. Si on avait besoin d’une démonstration que ce n’est plus un projet de transport, mais que c’est rendu quelque chose de politique et d’électoraliste, on vient d’en avoir la preuve noir sur blanc », s’est exclamée Marie-Hélène Vandersmissen, vice-doyenne aux études à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique à l’Université Laval.

D’après elle, « on ne parle plus de besoins de transport, de demande, de planification. Tout ça a été évacué. C’est juste : ‘On veut plus de votes. Donc, vous allez l’avoir votre 3e lien!’ ».

Cet énième « yoyo » dans le dossier du 3e lien lui fait d’ailleurs répéter que l’urgence est de confier les décisions au sujet des grands projets structurants en transport à une autorité « complètement indépendante » et de les éloigner ainsi au maximum de la sphère politique partisane.

Plus de votes

Raisonnement semblable du côté de Jean Dubé, directeur de l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval (UL).

Évoquant « une décision politique », il a estimé que « le projet (de 3e lien) n'était pas nécessairement souhaitable a priori. La situation n'a pas tant changé en quelques mois ».

La science écartée

Emiliano Scanu, membre associé au Centre de recherche en aménagement et développement à l’UL, s’est également dit « surpris » de « l’intention » exprimée mardi par le premier ministre Legault.

« C’est encore vague et embryonnaire, a-t-il rappelé. Mais cette sortie indique que la composante autoroutière du projet est motivée par des soucis électoralistes. On prend les décisions en fonction d’une défaite électorale plutôt qu’en fonction de la science. La science dit qu’on n’a pas besoin de lien autoroutier souterrain. »

De son côté, Fanny Tremblay-Racicot, professeure agrégée à l’École nationale d’administration publique, a jugé « qu’on n’a pas l’impression que les projets de mobilité dans la région - 3e lien et tramway - sont bien pilotés. Il n’y a personne qui a les deux mains sur le volant. Il y a un problème de planification des projets de transport dans l’ensemble du Québec. Et à Québec, c’est pire ».

Interrogés il y a deux semaines par le Journal, ces mêmes spécialistes avaient assuré qu’on n’a pas besoin d’un tunnel ou d’un nouveau pont comme 3e lien. D’après eux, il préférable de mettre en place plusieurs mesures pour améliorer la circulation entre Québec et Lévis.