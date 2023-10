L’Armada coule l’Océanic en prolongation

RIMOUSKI | L’Armada de Blainville-Boisbriand a profité d’un avantage numérique en période de prolongation pour l'emporter 3-2 et quitter Rimouski avec les deux points après s’être fait dominer 18-4 dans les lancers par l’Océanic en troisième période ce mercredi soir à Rimouski.

Alexis Bourque a marqué son 2e but du match en redirigeant la passe du capitaine Jonathan Fauchon pour trancher le débat. James Swan a l’autre but des vainqueurs. La réplique est venue de Mathys Dubé et Lyam Jacques.

« Nous avons eu un lent début de match, mais nous sommes revenus plus forts en deuxième et en troisième période. J’ai aimé le fait que nous n’ayons pas lâché, mais nous sommes capables de mieux faire. Nous avons des joueurs qui peuvent en donner plus. J’ai continué de les utiliser sur l’avantage numérique en espérant qu’ils allaient se relancer, mais ce ne fut pas le cas », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Joël Perrault.

Photo Alexandre D’Astous

Le premier en carrière de Mathys Dubé

Le Rimouskois Mathys Dubé a inscrit son premier but en carrière dans la LHJMQ. Il a probablement été le meilleur attaquant dans le camp de l’Océanic. « C’est un 3e très fort match consécutif pour Mathys. Il avait aussi été très bon à Baie-Comeau », a commenté son entraîneur.

Un lent départ

La première période a manqué de rythme des deux côtés avec de nombreux revirements de part et d’autre. L’Armada a brisé la glace en milieu d’engagement sur un tir de James Swan par-dessus l’épaule du gardien de l’Océanic, Cédric Massé. Alex Blais a été frappé solidement en entrant en territoire adverse, ce qui a permis la contre-attaque des visiteurs.

Photo Alexandre D’Astous

Du jeu décousu

Le jeu décousu s’est poursuivi en deuxième période. Tout comme en première période, un seul but a été inscrit. Mathys Dubé y est allé d’un deuxième effort pour soutirer le disque à un adversaire en territoire de l’Armada et battre le gardien Charles-Edward Gravel pour créer l’égalité 1-1 en milieu de période.

Photo Alexandre D’Astous

Alexis Bourque a profité d’une double supériorité numérique en milieu de troisième période pour briser4 l’égalité de 1-1 sur un retour de lancer. Alors que l’Océanic attaquait à six attaquants en fin de match, le tir de Maxim Coursol a dévié sur Lyam Jacques dans l’enclave pour créer l’égalité 2-2.

En bref

L’attaquant Jacob Mathieu devient le 32e capitaine de l’histoire de l’Océanic. Il devrait renouer avec l’action en novembre, lui qui se remet d’une blessure. Mathys Laurent, Ben Cross et Olivier Théberge ont été laissés de côté. L’Océanic recevra le Phoenix de Sherbrooke vendredi.