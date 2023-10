La défaite de la CAQ, dans Jean-Talon, et la gestion désastreuse de cette défaite par François Legault, avec la réouverture du dossier du troisième lien, laisse croire que cette élection partielle pourrait profondément bouleverser la vie politique québécoise.

Plusieurs commentateurs, d’ailleurs, commencent à dire ce qu’il était possible d’observer depuis quelques mois: le Parti Québécois est devenu l’alternative à la CAQ pour les prochaines élections québécoises. Dans quelques mois, ils iront jusqu’au bout de leur pensée en notant que Paul St-Pierre Plamondon a de bonnes chances de devenir premier ministre en 2026, mais ils n’y sont pas encore.

Défaite

Pour l’instant, ils devraient toutefois plancher sur une hypothèse: se pourrait-il que la présente séquence politique soit le début de la fin pour François Legault?

Sa réaction paniquée après la défaite est indissociable de la très mauvaise première année de second mandat qu’il a connu.

Dans son premier mandat, François Legault a permis au Québec de redresser la tête. D’abord en le débarrassant des libéraux. Ensuite en redonnant une fierté aux Québécois, et en concrétisant leur aspiration à l’affirmation identitaire avec la loi 21, et dans une certaine mesure, avec sa politique linguistique. Le gouvernement caquiste n’allait pas très loin, mais il allait dans la bonne direction.

Il n’en est plus ainsi. On a compris que le deuxième mandat ne sera pas identitaire. On a compris même que François Legault renierait sa parole (encore une fois?) sur cette question en consentant à une immigration massive contre laquelle il nous mettait en garde il y a quelques mois à peine. C’est le paradoxe québécois: les nationalistes au pouvoir favorisent une anglicisation qu’ils disent combattre et qui leur nuira électoralement.

Certes, François Legault cherche à nous faire croire qu’il porte la Baie James de notre temps avec la filière batterie, mais personne n’est dupe. Il y a des limites à se raconter des histoires, il y en a aussi à s’en faire raconter.

Le boys club économique du premier ministre semble l’avoir détourné des Québécois, qu’il parvenait à comprendre, et dont il parvenait à exprimer les aspirations.

François Legault peut-il se redresser? Peut-être. Cela impliquerait d’abord de renouer avec le nationalisme de son premier mandat – et concrètement, de rompre avec la logique de l’immigration massive, qui est en train de condamner le peuple québécois à la noyade migratoire. François Legault ne doit pas oublier que le nationalisme est le premier moteur électoral québécois.

Cela impliquerait de rompre avec le milieu des chambres de commerce qui l’instrumentalise, et qu’il ose défier de temps en temps, avant de s’excuser.

Cela impliquerait aussi de rompre avec l’électoralisme gênant qui l’amène à vouloir construire un pont qui coutera une fortune pour répondre à l’insatisfaction qui s’est exprimée dans une élection partielle. Je suis certain qu’il renoncera à ce nouvel engagement tôt ou tard, et qu’il en payera encore le prix.

Cela impliquerait, autrement dit, de prendre un peu de hauteur. Ce dont le premier ministre est capable, assurément, mais ce qu’il refuse de faire, en ce moment.

Nationalisme

D’ici quelques mois, le PQ ne sera plus qu’à quelques points de la CAQ dans les sondages. Peut-être seront-ils à égalité.

Si François Legault panique encore quand cela arrivera, il ne sera plus capable de redresser la barre.

Reste à savoir si ses proches lui parlent franchement, et lui expliquent qu’en ce moment, il est responsable de ses malheurs, et que ce n’est pas en promettant un pont qu’il retrouvera les jours heureux.