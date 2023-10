Le PQ candidat à la victoire en 2026?

Lundi, les péquistes célébraient, euphoriques, la victoire comme s’ils avaient gagné la coupe Stanley. Cela m’a ramené à la partielle que j’ai gagnée dans Laurier-Dorion, lorsque je remportais moi aussi un fief libéral à la surprise générale.

Euphorie

Je m’en souviens comme si c’était hier. Je revois encore les centaines de militants debout sur les tables qui hurlent leur bonheur, les collègues qui pleurent d’émotions comme Pascal Bérubé lundi. Les Landry, Marois, Legault, Harel et tant d’autres sautant de joie comme on a vu les mousquetaires le faire.

Cette euphorie, quand on touche à quelque chose qu’on croyait inatteignable. Quand un projet politique prend forme. Cette émotion, c’est celle de la victoire impossible qui devient possible, c’est puissant. Et ça te porte longtemps.

Il ne faut donc pas minimiser l’énergie et la force que cette victoire va offrir aux péquistes, qui ont eu peu de moments de réjouissance depuis 20 ans. Et cela, même si cette victoire repose en partie sur l’insatisfaction caquiste. Comme le dit l’adage : on défait les gouvernements, donc c’est normal de gagner sur la défaite des autres. Résultante, la victoire péquiste ne doit pas être minimisée.

Dans les faits, ce n’est qu’un député de plus pour le PQ, mais vu l’ampleur de la victoire à 44 %, c’est une grosse victoire. Surtout pour un parti qu’on annonçait mort il y a un an et qui n’avait jamais remporté Jean-Talon. Les Lévesque, Parizeau, Landry ont dû avoir un petit sursaut outre-tombe. La victoire est d’autant plus significative que les caquistes ont mis toute la gomme pour garder leur siège.

La fissure caquiste

La CAQ a toujours 89 députés, donc PSPP a raison de dire qu’il faut rester humble et travailler, mais il y a une fissure. La CAQ n’est plus imbattable.

Évidemment, l’indépendance du Québec n’a pas été au cœur des débats, mais c’est tout de même un parti ouvertement souverainiste qui l’a emporté et qui devient dorénavant la principale option autre que la CAQ pour 2026. L’échiquier vient de bouger...

