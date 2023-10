Les objets connectés, de plus en plus populaires malgré les inquiétudes

Les Québécois sont de plus en plus nombreux à posséder des objets connectés pour la maison, et ce, même s’ils estiment que ces appareils posent un risque pour leur vie privée.

En 2023, la moitié des adultes du Québec (51 %) possèdent au moins un appareil intelligent pour la maison, comparativement à 46 % en 2022, selon une enquête publiée mercredi par l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval. Et pour 82 % d’entre eux, ces objets leur facilitent la vie.

Les données relèvent toutefois que les deux tiers des Québécois qui ont des appareils intelligents chez eux estiment qu’ils posent un risque pour la protection de leurs données personnelles (64 %) et le respect de leur vie privée (63 %).

Ces données sont d’ailleurs significatives, alors que les appareils connectés visant à accroître leur sentiment de sécurité, comme un avertisseur de fumée, une caméra de surveillance (23 % en 2023, comparativement à 15 % en 2021), un système de contrôle des portes, des fenêtres ou de garages (16 % en 2023 ; 11 % en 2021), sont de plus en plus populaires.

« Les résultats de l’enquête révèlent que les appareils intelligents pour la maison offrent une réelle valeur ajoutée à la vie quotidienne des personnes qui les utilisent, mais ces personnes sont aussi de plus en plus préoccupées par les questions de sécurité et de confidentialité liées à ces dispositifs », a indiqué la directrice de l’intelligence d’affaires et de la recherche marketing à l’ATN, Claire Bourget.

Le sondage NETendances a été mené auprès de 1080 Québécois, du 5 au 30 avril 2023.