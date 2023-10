Martin Matte fera-t-il oublier Patrick Huard?

Martin Matte ralliera-t-il les nostalgiques de La Tour, dont je fais partie ?

Un peu comme s’il voulait prendre les devants avec les milliers de téléspectateurs que Huard avait conquis avec son talk-show (presque) quotidien, Martin Matte, qui ne doute de rien, surtout pas de lui-même, a invité Patrick Huard pour la première de son émission Martin Matte en direct, la semaine dernière, à TVA.

J’ai eu beau regarder l’émission deux fois, je ne sais pas encore qui de Huard ou de Matte fut le plus intéressant et le plus drôle. Mais j’accorde une mention plus qu’honorable à Katherine Levac, dont toutes les répliques m’ont réjoui. Dommage que les problèmes de son – ce sont les aléas du direct – aient embrouillé ses premiers propos. Comment ne pas crouler de rire lorsqu’elle confesse « se masturber beaucoup » en laissant entendre que c’est bien là le lot d’une « travailleuse autonome » !

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

LE POMPIER ÉRIC SALVAIL ?

Aussi surprenant que ça puisse paraître, le monologue d’ouverture de Matte m’a laissé sur mon appétit. Alors qu’il est un humoriste aguerri, gagnant de tous les trophées possibles comme il le mentionne lui-même avec sa gouaille habituelle, son monologue n’était pas plus remarquable que ceux de Stéphan Bureau dans les premiers épisodes de l'émission Le monde à l’envers. À part une bonne blague d’autodérision sur sa participation au film Nitro, les autres blagues ne cassaient rien et celle sur sa blonde qu’il essaie de regagner en récitant un poème alors qu’elle fait une fellation à un ami était sûrement de trop. Comme m’a semblé plus que douteux son mot sur le pénis d’Éric Salvail, pompier de son métier. Était-ce un bon flash que cette personnification ? Sûrement pas assez percutant pour se jouer ainsi de son public.

Le long entretien qui a suivi avec Patrick Huard a racheté les outrances malaisantes du début de l’émission. Les échanges étaient intelligents, vifs et très à propos. J’y ai retrouvé le Patrick Huard de La Tour. L’humoriste a bien vieilli et devient même philosophe. Matte n’a pas été en reste et sa blague sur ses enfants « qui ne savent pas encore qu’il est séparé » a bien ponctué ce moment de réflexion sur la séparation du couple Trudeau. La qualité de la conversation a fait passer cet « organigraine » qu’on a remis encadré à Patrick et qui aurait pu être de mauvais goût pour les femmes connues qu’il mettait en cause.

PATRICK HUARD EN 2033

L’entrevue futuriste (elle se passe en 2033) fut vraiment le clou de l’émission. L’idée de cette dystopie est excellente, mais si on la poursuit, elle risque d’être difficile à exploiter avec certains invités qui n’auront ni la verve ni la présence d’esprit d’un humoriste comme Huard. Le fou rire de l’un et de l’autre fut irrésistible, même si nous n’avions pas entendu ce qui l’avait déclenché, ce qui était peut-être préférable, d’ailleurs !

Je suis surpris qu’on ait importé de La Tour l’idée des sketches qui furent la portion la plus incongrue du talk-show de Patrick Huard. Chaque fois qu’on s’est trop éloigné du concept de talk-show tel qu’il fut établi à l’époque par Steve Allen, Jack Paar ou Johnny Carson, on s’est égaré. Ce que la première émission de Martin Matte a présenté du sketch « Le dernier lien » ne casse pas la baraque. Pas plus que l’ensemble musical trop sage que dirige Dumas, le chanteur-compositeur de Victoriaville. Mais attendons encore un peu, au cas où je jugerais prématurément.