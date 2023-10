Mortelle pour l’homme: une espèce d’escargot envahissante arrive aux États-Unis

Les autorités de la Caroline du Nord sonnent l’alarme après avoir aperçu plusieurs Ampullariidae, une espèce d’escargot qui pourrait être mortelle pour l’être humain, selon le Daily Mail.

Les spécialistes avertissent les citoyens que cet escargot est, dans la plupart des cas, porteur d’un parasite qui peut infecter le cerveau et provoquer une méningite pouvant entraîner la mort.

Il est recommandé de congeler l’espèce ou de l’écraser sans l’avoir manipulé avant.

Les œufs de cette espèce, qui sont facilement reconnaissable en raison de leur couleur rose, ne doivent pas non plus être touchés parce qu’ils sont remplis de toxines qui provoquent des éruptions cutanées et oculaires.

En plus d’être nuisible à la santé de l’être humain, cette espèce peut faire des ravages sur les plantations agricoles.

Habituellement, cet escargot préfère les climats de l’Amérique du Sud et des Caraïbes.