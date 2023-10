Paul St-Pierre Plamondon a réussi la résurrection du PQ

La CAQ a perdu dans Jean-Talon. À plate couture. Ce n’est pas rien : ce parti n’avait rien perdu depuis sa victoire à l’élection partielle de Louis-Hébert en 2017. Six ans de succès, six ans à caracoler en avance dans les sondages, six ans à dominer le paysage.

Mais ce à quoi nous avons assisté lundi soir, c’est d’abord à un grand triomphe, celui du Parti Québécois. Je pourrais dire celui de Paul St-Pierre Plamondon. Le chef du PQ a piloté une campagne sans fautes. Le résultat est mirobolant.

Obtenir presque 50 % du vote dans une élection où le butin se partage entre cinq partis, c’est très impressionnant. Si la victoire du PQ apparaissait possible sur la ligne de départ, il était inimaginable de voir le PQ doubler le nombre de votes de son plus proche rival.

Quel progrès !

Ce n’est pas seulement la CAQ qui paraît mal dans Jean-Talon. Ce sont tous les adversaires du PQ qui ont fini la soirée avec la face longue. La CAQ a perdu 8 % de son vote. Québec solidaire en a perdu quasiment autant et retourne au troisième rang. Le PLQ est dans la brume à 9 % et Éric Duhaime dans les limbes avec 6 %.

Faisons un exercice de mémoire. Il y a un peu plus d’un an, les gens prenaient des gageures sur les chances de survie du PQ lors de l’élection de 2022. Un an plus tard, il triomphe dans une circonscription que le PQ n’a jamais gagnée dans son histoire. Comment nommer un tel redressement sinon un tour de force ?

Coup de maître

Paul St-Pierre Plamondon vient d’accomplir plusieurs choses à la fois dans cette campagne réussie. D’abord, il consolide son image d’homme solide, convaincu et convaincant, qui a eu le courage de prendre les commandes du PQ au pire moment. Ses qualités de courage, de ténacité et leadership ne seront plus à démontrer. Ni dans son parti ni dans la population.

Il a aussi prouvé qu’il est capable de gagner, de déployer la stratégie voulue, de mettre en place la machine qu’il faut. Gagner ce n’est pas tout en politique, mais le PQ est passé suffisamment proche de disparaître pour comprendre l’importance de gagner des comtés.

Parmi les réussites de cette élection complémentaire, le Parti Québécois a pu s’établir comme alternative pour réunir les insatisfaits. Cela doit défriser les gens de Québec solidaire. L’an dernier, Gabriel Nadeau-Dubois avait tout misé pour devenir ce choix naturel où doivent se réunir tous ceux qui n’aiment pas la CAQ. En un an, le chef du PQ a grimpé sur ce trône.

Par-dessus tout, Paul St-Pierre Plamondon a réussi l’exploit de réconcilier son parti avec la région de Québec. Vouloir bâtir un pays et être impopulaire dans la Capitale, cette contradiction a fatigué bien des péquistes.

Paul St-Pierre Plamondon est loin du pouvoir. Il a seulement gagné une partielle. Mais regardez d’où il partait. Il faut écarquiller les yeux devant le chemin parcouru.