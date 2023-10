Possible fuite des noms des Nobel de chimie, selon des médias

Les noms des prix Nobel de chimie pourraient avoir été publiés par erreur mercredi quelques heures avant la proclamation officielle des noms des lauréats, affirment plusieurs médias suédois.

Le prix de chimie 2023 serait décerné à trois chercheurs basés aux États-Unis: Moungi Bawendi, du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Louis Brus de l'Université de Columbia, et Alexei Ekimov qui travaille pour Nanocrystals Technology «pour la découverte et la synthèse de points quantiques», affirment le quotidien suédois «Dagens Nyheter» et le site du magazine scientifique suédois «NyTeknik», également repris par la radio publique suédoise SR et le site internet de la télévision publique SVT.

Tous citent un communiqué de presse de l'Académie qui n'était pas en ligne sur le site en début de matinée.

«J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Nous n'avons pas encore pris de décision, donc si un communiqué est sorti, c'est une erreur», a déclaré un expert du comité des Nobel de chimie à l'Académie, Heiner Linke, au quotidien suédois Dagens Nyheter.

La fuite des noms des Nobel est rare, les Académies chargées de choisir les lauréats prenant le soin de garder leurs débats secrets. La liste des nominés est également secrète pendant 50 ans.

L'Académie des sciences doit annoncer officiellement les noms des lauréats à 9 h 45 GMT après une réunion et un vote.

«Nous ne savons tout simplement pas ce qui s'est passé, nous devons examiner la chose», a déclaré à l'AFP Eva Nevelius, porte-parole de l'Académie royale des sciences de Suède.

«L'Académie royale des sciences de Suède n'a pas encore pris de décision», a-t-elle assuré. «Elle se réunit à 9 h 30 (donc maintenant) et nous verrons combien de temps cela prendra. Ensuite, nous annoncerons la décision comme d'habitude vers 11 h 45.»