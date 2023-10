Québec, ville gourmande: 5 restos disparus dont on s’ennuie

Après 36 ans en affaires, le Manoir du spaghetti de Sainte-Foy a accueilli ses derniers clients il y a un mois. La fermeture de cette véritable institution dans le paysage de Québec a de quoi rendre nostalgique. Je me suis amusée à concocter une chronique un peu différente cette semaine en revisitant des restaurants qui ont mis la clé sous la porte et dont je ne suis sûrement pas la seule à m’ennuyer.

Le Flash Café

Photo tirée du site Yelp

Fermé définitivement depuis 2012, le Flash Café de la Place de la Cité se distinguait avec son décor rétro kitsch, son plancher carreauté et ses banquettes colorées. Côté ambiance, le diner américain, ouvert 24 h sur 24, s’animait grâce à un juke-box poussant des notes d’une autre époque. Les étudiants étaient nombreux à s’y donner rendez-vous en fin de soirée après une virée dans les bars. Je me souviens de la poutine au steak haché et des burgers, mais aussi des copieux déjeuners. Je ferais bien un retour dans le temps, comme Marty McFly, pour m’y attabler une dernière fois. L’endroit a repris vie après une cure de rajeunissement en 2014, mais l’épopée du Flash 2.0 fut de courte durée.

Red Lobster

Les fans du Red Lobster ne se sont jamais vraiment remis de la fermeture des restaurants au Québec en 1997 en raison de difficultés financières de la maison mère. Vous vous souvenez sûrement des publicités télé avec le slogan chanté : « Pour l’amateur de fruits de mer en vous ! » Tout un ver d’oreille ! Les fameux trios de la mer ont fait le bonheur de nombreux Québécois, tout comme le homard dans le beurre à l’ail et les crevettes panées.

Photo tirée du Facebook de Red Lobster

Les petits pains à l’ail et au fromage ont aussi marqué les esprits. Les nostalgiques peuvent acheter à l'épicerie ou au Costco le mélange Red Lobster pour les cuisiner à la maison. Je les ai essayé et c'est pas mal bon!

Photo tirée du site de Walmart

Photo Marianne White

Sinon, le restaurant le plus près de nous est à 5 h de route, à Ottawa.

La Tyrolienne

La pandémie et la pénurie de main-d’œuvre ont eu raison en 2021 de cet établissement célèbre pour ses fondues au fromage servies dans un décor de chalet suisse.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

L’histoire d’amour entre Michel Moreau et sa fidèle clientèle aura duré 48 ans. Ce n’est pas rien ! Le propriétaire, qui est tombé amoureux de la Suisse à Expo 67 à Montréal, a été l’un des premiers à ouvrir un restaurant offrant des spécialités suisses dans la capitale. Je n’y ai pas mangé la meilleure fondue de ma vie – il faut dire que j’ai déjà vécu en Suisse –, mais la qualité de la bouffe était irréprochable.

Photo tirée du Facebook de La Tyrolienne

J’aimais aussi l’ambiance chaleureuse de cet endroit, qui s’égayait avec la présence d’un accordéoniste.

Le Voodoo Grill

Ce restaurant de la Grande Allée – situé dans le défunt complexe du Maurice – a fait du tartare sa spécialité, au moment où la mode commençait à gagner Québec dans les années 2000.

SIMON CLARK / JOURNAL DE QUEBEC

SIMON CLARK / JOURNAL DE QUEBEC

On en proposait une dizaine à base de viande ou de poisson pouvant être apprêtés d’une quinzaine de façons différentes. Les indécis, comme moi, pouvaient se laisser tenter par la formule trio. C’est à cet endroit que j’ai commencé à aimer les tartares et j’y suis allée souvent pour manger et prendre un verre avec des amis jusqu’à la fermeture en 2015. Le décor d’influence africaine n’aurait pas survécu à l’épreuve du temps, mais la bouffe, assurément.

Le Marie-Antoinette

C’est à Québec, en 1956, qu’a été inauguré le premier établissement de la chaîne – nommée ainsi en l’honneur de la femme du fondateur, Marie-Antoinette Letellier.

Photo tirée du Facebook de La Tyrolienne

Ce restaurant familial classique servait des déjeuners en tout temps et on y mangeait pour pas cher.

Photo d'archives

Je me souviens des bons clubs sandwichs et aussi du hamburger qui a fait leur réputation, le Tom Pouce. Ce dernier est encore offert au Marie Beaupré, situé à Sainte-Anne-de-Beaupré, et qui appartient au fils du fondateur. Il s’agit du dernier vestige de cette enseigne qui a disparu au début des années 2000.