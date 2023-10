Recul sur le recul du 3e lien: Bernard Drainville a pleuré pour rien

François Legault ne semble avoir rien compris du camouflet que lui a servi la population de Jean-Talon lundi. La dure défaite encaissée par les troupes caquistes en faveur du Parti Québécois était un sérieux rappel que l’électeur est un être doté d’une certaine intelligence et d’un certain amour-propre et qu’il n’aime pas la trahison.

En ouvrant la porte à la ressuscitation du fameux troisième lien, le premier ministre démontre qu’il fait une bien mauvaise lecture du message envoyé hier. Les électeurs ne sont pas fâchés de ne pas avoir un tunnel autoroutier, ils sont fâchés qu’on les ait pris pour des valises en leur promettant ledit tunnel pour ensuite dire que les études n’étaient pas concluantes.

Ils sont fâchés qu’on ne leur ait pas donné l’heure juste avant de promettre un projet « coûte que coûte ». L’élection complémentaire n’était pas un référendum sur le troisième lien, mais plutôt un référendum sur la confiance envers la parole du gouvernement. La preuve : c’est le Parti Québécois, qui s’est toujours opposé au troisième lien, qui a gagné de manière éclatante et sans équivoque, l’élection.

Écoutez la rencontre politique avec Yasmine Abdelfadel et Marc-André Leclerc via QUB radio :

Le premier ministre soutient que cette défaite lui rappelle qu’il faut écouter la population. Il a raison sur toute la ligne sur ce point. Mais gouverner c’est choisir. Gouverner c’est trancher et surtout assumer.

Or, en laissant croire que l’option d’avoir un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis est encore envisageable, le premier ministre se met dans une drôle de position. Rappelons qu’il avait avancé différents arguments notamment des études, du financement incertain, parmi les raisons justifiant le recul sur cette promesse électorale phare.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Est-ce que ses études ont changé entre la nuit de lundi à mardi ? Est-ce que le fédéral a tout d’un coup envoyé un chèque inattendu qui était perdu dans les limbes de Postes Canada jusqu’à mardi matin ? Évidemment que non.

Une dégelée électorale caquiste semble être la seule raison pour laquelle le gouvernement rouvre le débat sur le troisième lien. Visiblement, la perte d’une circonscription est plus convaincante que n’importe quelle science, même quand cet échec ne change absolument rien à l’équilibre du pouvoir.

Les caquistes sont tellement sonnés, qu’ils veulent reculer sur le recul.