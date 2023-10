Série Blue Jays c. Twins: «On fait juste commencer» -Édouard Julien

Au-delà de cette série de premier tour face aux Blue Jays de Toronto, les Twins du Minnesota semblent promis à un bel avenir avec la recrue québécoise Édouard Julien, mais également avec Royce Lewis.

«On fait juste commencer, on est jeunes, on est bons et on est prêts pour la suite», indiquait ainsi Julien, avec sa confiance habituelle, dans une entrevue accordée au réseau TVA Sports après la rencontre de mardi soir remportée 3 à 1 par les Twins.

• À lire aussi: Édouard Julien crée l'étincelle pour les Twins, et les Blue Jays font face à l'élimination

Si Julien contribue aux succès de son équipe, c’est Lewis qui a épaté la galerie lors du premier match éliminatoire de la série face aux Jays en frappant un circuit lors de chacune de ses deux premières présences au bâton.

«Ce joueur-là est tellement incroyable et j’espère que tout le monde va découvrir à quel point ce gars-là est bon au baseball», a commenté le Québécois de 24 ans.

Getty Images via AFP

Lewis, qui a aussi 24 ans, devenait seulement le troisième joueur dans l’histoire du baseball majeur à frapper deux circuits en autant de présences à ses débuts éliminatoires, selon une statistique rapportée par Elias Sport Bureau. Les deux premiers avaient été Gary Gaetti, également chez les Twins, en 1987, puis Evan Longoria, avec les Rays de Tampa Bay, en 2008.

Les Twins sous-estimés?

La jeunesse et la fougue des Twins font quand même d’eux un club sous-estimé pour la suite des éliminatoires.

«Il y a sûrement le fait que nous sommes au Minnesota et que c’est un plus petit marché, a offert Julien, en guise d’explication. Nous avons des jeunes joueurs, un peu moins connus, mais on a du succès. On a peut-être moins des gros noms, mais Royce Lewis s’en fait un présentement.»

Édouard Julien commence aussi drôlement à faire jaser. Alex Kiriloff et Matt Walner font également partie des jeunes les plus prometteurs au Minnesota.