Transports: François Legault réitère sa confiance en Geneviève Guilbault, qui avait enterré le 3e lien routier

Moins de vingt-quatre heures après avoir ressuscité l’idée d’un 3e lien autoroutier, François Legault réitère qu’il a « totalement » confiance en sa ministre des Transports, Geneviève Guilbault. Celle qui avait enterré le projet signale qu’il faut discuter « de mobilité » en général, sans dire si cela inclut le tramway.

• À lire aussi: Défaite dans Jean-Talon: Legault déterre le 3e lien routier et veut consulter la population

• À lire aussi: 3e lien: «La réalité rattrape le gouvernement», estime Gilles Lehouillier

Le premier ministre, qui a causé la surprise au lendemain de sa défaite dans Jean-Talon en annonçant son intention de consulter la population sur sa promesse phare pourtant abandonnée au printemps dernier, a été attaqué par tous les partis, mercredi.

Devant les journalistes, M. Legault a d’abord fait valoir qu’on ne « se trompe pas, quand on écoute la population ». « Je pense qu'il y a eu un message lundi qui était clair, qu’ils ont peut-être trouvé que le virage (vers un 3e lien sans voiture) s'est fait trop rapidement », a-t-il ajouté.

Un pont ou un tunnel

« Tout ce que j’ai dit hier, c’est qu’on va consulter les citoyens de la grande région de Québec et qu’on ne peut pas exclure la possibilité d’avoir un 3e lien peu importe la forme que ça prendrait », s’est ensuite défendu le chef caquiste, au Salon bleu.

« C’est important de ne pas être dogmatique », a répété M. Legault, en ajoutant qu’il faut « regarder toutes les possibilités », que ce soit « un pont, un tunnel, pour les camions ».

« On ne va pas décider des conclusions de la consultation avant de faire la consultation », a-t-il martelé.

Guilbault entretient le flou sur le tramway

À son tour, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a souligné que l’insatisfaction clairement exprimée lundi par les électeurs de Jean-Talon dépasse les frontières de cette circonscription.

« On n'exclut rien en ce moment », a indiqué la vice-première ministre. Selon elle, la consultation devra porter non seulement sur la possibilité d’un 3e lien autoroutier, mais sur les « projets de mobilité » en général.

« On va consulter les gens, on va écouter ce qu'ils nous disent sur la mobilité, mais sur les projets en général. Je vais le faire avec mes huit collègues de la Capitale-Nationale », a souligné la députée de Louis-Hébert.

Questionné à savoir si le tramway fait partie des projets de mobilité à reconsidérer, Mme Guilbault n’a pas daigné répondre.

Échanges corsés au Salon bleu

Le sujet a monopolisé une bonne partie des échanges lors de la période des questions, mercredi.

« On pensait, en avril dernier, quand il a pris sa décision de scrapper la promesse du 3e lien autoroutier qu’il avait consulté, consulté la science. Là, il fait volte-face et il est prêt à rouvrir ça, nonobstant les preuves qu'il nous a dit qu'il avait eues, que la science ne le justifiait pas », a déploré le chef libéral par intérim, Marc Tanguay.

« Il a ressuscité un projet zombie juste à temps pour l’Halloween. Quel manque de respect pour les gens de la région de Québec! Quel manque de respect pour les Québécois », a pesté à son tour le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

« Je me demande comment la ministre des Transports se sent quand elle entend parler le premier ministre, parce qu'au printemps, a-t-il rappelé, elle s'est présentée seule devant les médias, avec une grosse pile de documents, des études sérieuses et pragmatiques pour expliquer que c'est un projet qui ne tenait pas la route. [...] Elles sont passées où, ces études si sérieuse? »

Selon le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, la volte-face de François Legault « en dit long sur la nature de la gouvernance de la CAQ ».

Dès le lendemain de l’élection partielle dans Jean-Talon, « il a rappelé aux électeurs exactement la raison pour laquelle il avait été sanctionné », a-t-il dit.

« En ramenant la possibilité du 3e lien, le premier ministre fait à nouveau la démonstration que ses décisions sont basées sur l'humeur du moment, sur de l'improvisation », constate le chef du PQ.

À voir aussi :