Un beau message d’Amira Elghawaby

Octobre est le Mois canadien de l’histoire islamique.

À cette occasion, Patrimoine Canada a diffusé un message vidéo mettant en vedette madame Amira Elghawaby, « première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie ».

UNE « GRANDE AMIE » DU QUÉBEC

Le nom d’Amira Elghawaby vous dit vaguement quelque chose ?

Normal : comme le rappelait Jean-François Lisée dans Le Devoir du 31 janvier, c’est elle qui a écrit dans le Ottawa Citizen que « la majorité des Québécois semblent être nourris non par la primauté du droit, mais par des opinions négatives envers l’Islam » !

C’est elle qui a écrit sur son compte Twitter qu’elle a « le goût de vomir » lorsqu’elle entend des spécialistes dire que les Canadiens français ont été victimes du colonialisme britannique !

C’est elle qui a écrit dans le Toronto Star que les « Québécois ne veulent pas admettre qu’il y a des problèmes dans leur société » !

C’est elle qui a écrit (encore dans le Star) que Pauline Marois « a puisé dans une paranoïa viscérale de l’autre » quand elle a proposé sa Charte des valeurs !

C’est elle qui a écrit que la province de Québec « ne changera jamais et restera un bastion statique de la culture et de l’identité françaises, niant le rôle et la présence des Premières Nations et des minorités » !

C’est elle qui a affirmé que François Legault fait partie des politiciens qui « flattent les tendances xénophobes » de leur peuple !

Bref, c’est elle qui pourfend la haine antimusulmane en multipliant les remarques haineuses contre les Québécois !

ET L’HOMOPHOBIE ?

Quel message a lancé madame Amira Elghawaby dans la vidéo soulignant le lancement du Mois canadien de l’histoire islamique ?

Que « la haine et la discrimination sous toutes ses formes n’ont pas leur place au Canada ».

Voilà qui est bien dit !

Mais, j’y pense...

Que pense madame Elghawaby des insultes homophobes et transphobes qu’ont lancées des femmes musulmanes voilées à des membres de la communauté LGBTQ, il y a quelques jours ?

Est-ce que cela – pour reprendre ses propres mots – « la fait vomir » ?

Est-ce que cela démontre à ses yeux qu’il y a « des problèmes dans sa communauté » ?

Est-ce que cela prouve que la communauté musulmane est intolérante ?

« En tant que ministre de la Diversité et de l’Inclusion, je me tiens aux côtés de la représentante spéciale Amira Elghawaby afin d’assurer que les personnes musulmanes se sentent en sécurité et respectées au Canada », dit la ministre Kamal Khera dans cette même vidéo.

Et les membres des minorités sexuelles, ils n’ont pas droit au respect, eux aussi, madame la ministre ?

Toutes les religions monothéistes sont sexistes et homophobes.

Toutes.

La religion musulmane y comprise.

Comment la ministre de la Diversité et de l’Inclusion peut-elle pourfendre la haine antimusulmane qui « nourrit » trop de Canadiens sans condamner du même souffle la haine des femmes et des homosexuels qui est au cœur même de toutes les religions monothéistes... dont l’Islam ?

LIBERTÉ DE RELIGION ET D’EXPRESSION

Moi aussi, je me joins à la ministre pour souhaiter à tous les musulmans un bon « Mois canadien de l’histoire islamique ».

Mais j’aimerais leur rappeler qu’au Canada, on a le droit de critiquer les religions.

Toutes les religions.