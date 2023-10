Un casse-tête pour se déplacer à Lévis

Obnubilé par le troisième lien, le maire Gilles Lehouillier en a négligé la mobilité sur son territoire, si bien que la congestion ne cesse d’y empirer, sans autre option valable que la voiture pour se déplacer, déplore l’opposition à Lévis.

Je n’avais pas encore eu l’occasion de m’asseoir avec les élus de Repensons Lévis, Serge Bonin et Alexandre Fallu, qui forment la première équipe d’opposition à Gilles Lehouillier depuis son élection en 2013.

Je souligne que les deux élus sont en faveur de la réalisation d’un projet de troisième lien. Ils observent que la mouture du projet change selon le vent et les élections, mais que c’est au gouvernement du Québec de présenter des scénarios crédibles et chiffrés.

En revanche, le maire aurait avantage, considèrent-ils, à se soucier bien davantage de la mobilité sur le territoire de sa ville, qui fait grandement défaut. C’est comme si on était sur pause là-dessus, à Lévis, constatent les élus de Repensons Lévis.

Tout pour la voiture

Depuis l’abandon du SRB, que le maire de Lévis a largué en 2017, la Ville n’a effectivement plus parlé de véritable réseau de transport structurant.

Faute de solutions alternatives, avec un transport collectif hautement déficient, ce sont 85 % des déplacements qui s’effectuent en voiture sur le territoire.

Lévis s’est dotée d’une direction de la mobilité il y a un an et demi seulement, soit près de 10 ans après l’arrivée de M. Lehouillier, mais sans moyens, remarque l’opposition.

Puis, la Ville ne dispose toujours pas de plan de mobilité global, ce qui devrait représenter la première étape.

L’enjeu de la mobilité figure cependant bien loin sur l’échelle des priorités de l’administration en place.

Peu d’investissements

Il y a deux semaines, l’opposition dénonçait d’ailleurs l’absence d’élus de l’équipe du maire Lehouillier à un forum international sur la mobilité qui se déroulait pourtant à Lévis.

MM. Bonin et Fallu ont aussi profité de l’occasion pour dénoncer le piètre bilan de l’administration en place au niveau du financement du transport collectif.

Ma collègue rapportait alors que depuis dix ans, et malgré une majoration du budget global de 51 %, la contribution financière de la Ville dans le budget total de la Société de transport de Lévis (STL) a diminué de 5,8 %.

L’opposition considère qu’il faut au contraire être ambitieux, et l’état des lieux tend à leur donner raison.

En marge de l’annonce sur la réalisation de voies réservées de 2,9 km — un projet qui aurait pu être beaucoup plus ambitieux —, je soulignais cet été le retard navrant de Lévis dans le développement de son transport en commun. On n’augmente même pas la part modale avec ce projet, rappelle M. Fallu.

Développement désordonné

L’opposition s’inquiète aussi de la manière de faire du développement à Lévis, sans prévoir les infrastructures et les services nécessaires à la qualité de vie : du transport en commun efficace, mais aussi des aménagements pour piétons et cyclistes et des espaces verts que les citoyens ont le goût d’utiliser parce qu’ils sont bien pensés, bien conçus. « On ne devrait plus développer comme on le faisait il y a 40 ans », souligne M. Fallu.

Son collègue ajoute que l’équipe n’est pas contre le développement, mais que ça doit se faire dans le respect et de manière intelligente.