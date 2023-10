Une autre chance pour le beurre à petit prix

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie 5 au 11 octobre 2023

Malgré la petite vague de chaleur, l’automne s’est bien installé : c’est déjà le week-end de l’Action de grâce ! Pour l’occasion, j’ai voulu vous préparer un menu simple avec des protéines du quotidien, mais qui ne sont pas pour autant gênantes si vous avez à recevoir !

Pourquoi ne pas avoir opté pour la classique dinde ? Malgré son plus qu’excellent prix à 1,99 $/lb, elle reste une viande plus coûteuse parce qu’elle est plus grosse (on parle d’entre 3 et 11 kg selon la variété). Mais c’est surtout la logistique qui l’accompagne qui m’a fait choisir des viandes plus communes. Si vous vous sentez d’attaque pour cuisiner un dindon entier, j’avais envie de vous faire quelques rappels en lien avec la décongélation et la cuisson de celui-ci (question de pouvoir la déguster au moment prévu et sans trop d’embûches !).

La décongélation du dindon

On sous-estime souvent (si ce n’est pas toujours) le temps de congélation d’une grosse pièce de viande quand on n’en cuisine pas souvent. Pour ce qui est du dindon surgelé décongelé au frigo, on parle d’un calcul d’environ 10 h par kilogramme. On peut gagner du temps en décongelant la volaille (toujours emballée, c’est important) dans de l’eau froide qu’on change toutes les heures, mais on parle tout de même d’une estimation de 2 h par kilo. Je fais le calcul pour vous : pour une volaille de 7 kg, la première méthode prendrait 80 h (près de 3 jours) et la deuxième, 14 h. Il faut donc bien prévoir le coup. Et non, on ne décongèle jamais les aliments à la température de la pièce directement sur le comptoir... c’est le cocktail parfait pour la prolifération des microorganismes et pour une possible intoxication alimentaire.

La cuisson du dindon

Avant de vous lancer, pour éviter les surprises au service, vérifiez si votre dinde vient avec un sac d’abattis (qui contient le cou, le foie et le gésier). Si c’est le cas, retirez-le avant la cuisson.

Ensuite, plusieurs facteurs peuvent influencer le temps de cuisson, à commencer par votre four, tout comme le matériau de votre rôtissoire (un contenant en acier émaillé foncé va cuire la dinde plus rapidement qu’un autre en acier inoxydable par exemple). Suivez les indications de l’emballage, mais prévoyez au moins une à deux heures de plus entre la fin de la cuisson et le repas si vous ne voulez pas faire attendre vos invités. Les viandes ont toujours besoin d’un petit temps de repos pour que les jus se répartissent bien et pour éviter qu’ils ne coulent partout lors de la coupe de toute façon.

À titre indicatif, on parle habituellement d’une cuisson minimum de 3 h 30 à 4 h à 325 °F pour un dindon de 7 kg ou plus. Évitez d’ouvrir votre four trop souvent, car ce sera beaucoup plus long.

Bon long week-end à tous !

SURVOL DES CIRCULAIRES

Voici les aubaines qui ont retenu mon attention cette semaine :

Bacon de marque maison (375 g) à 4,44 $ chez Metro

à 4,44 $ chez Metro Beurre de marque maison (454 g) à 4,44 $ (limite de 3 par client) chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 4,44 $ (limite de 3 par client) chez Super C (meilleur prix de l’année) Biftecks de contre-filet à 7,88 $/lb chez Super C

à 7,88 $/lb chez Super C Bœuf haché mi-maigre à 3,69 $/lb chez Super C

à 3,69 $/lb chez Super C Charcuteries tranchées (100-175g) à 3,99 $ chez IGA (meilleur prix de l’année)

à 3,99 $ chez IGA (meilleur prix de l’année) Crème à café 10 % (1 L) ou 35 % (473 ml) à 2,49 $ chez Maxi

à 2,49 $ chez Maxi Crevettes sauvages d’Argentine surgelées (300 g) à 7,99 $ chez Metro

à 7,99 $ chez Metro Dindon frais à 2,49 $/lb chez Provigo

à 2,49 $/lb chez Provigo Émincé de jambon de marque maison (400 g) à 7,99 $ chez Super C

à 7,99 $ chez Super C Filets de truite steelhead frais à 9,99 $/lb chez Super C

à 9,99 $/lb chez Super C Gigot d’agneau frais à 4,97 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 4,97 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année) Jambonneau à 3,49 $/lb chez Provigo

à 3,49 $/lb chez Provigo Jeune dindon assaisonné surgelé à 1,99 $/lb chez IGA (meilleur prix de l’année)

à 1,99 $/lb chez IGA (meilleur prix de l’année) Noix de Grenoble de marque maison (750 g) à 8,99 $ chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 8,99 $ chez Super C (meilleur prix de l’année) Pâtes alimentaires (750 g) à 1,25 $ chez Maxi

à 1,25 $ chez Maxi Poitrines de poulet avec os à 3,99 $/lb chez Provigo

à 3,99 $/lb chez Provigo Portion de jambon fumé de marque maison à 1,77 $/lb chez Walmart

à 1,77 $/lb chez Walmart Rôti de contre-filet de bœuf désossé à 7,88 $/lb chez Maxi et Super C

à 7,88 $/lb chez Maxi et Super C Rôti de côte de bœuf à 7,88 $/lb (du 5 au 8 octobre seulement) chez Provigo

à 7,88 $/lb (du 5 au 8 octobre seulement) chez Provigo Sirop d’érable de marque maison (540 ml) à 5,88 $ chez Metro

LUNDI

FILET DE PORC RÔTI, SAUCE CRÉMEUSE AUX CHAMPIGNONS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Maya Visnyei

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 3,19 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

MARDI

POITRINES DE POULET BRUSCHETTA ET ORZO AU CITRON

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 3,99 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette de poulet

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette d'orzo

BON À SAVOIR !

Pensez à faire cuire 1 livre de poulet supplémentaire pour le repas de salade de poulet si vous voulez gagner du temps plus tard cette semaine.

MERCREDI

PAVÉS DE SAUMON AUX TOMATES SÉCHÉES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 4,00 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Ce sont de gros morceaux de saumon (et portions) : vous pourriez aussi opter pour un plus petit filet d’environ 1 livre. Vous pourriez servir le tout sur un restant d’orzo au citron et accompagné de choux de Bruxelles rôtis.

JEUDI

FETTUCINES ALFREDO À LA COURGE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 1,54 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

VENDREDI

SALADE DE CHOUX DE BRUXELLES AU POULET ET AU CITRON

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 6 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 2,49 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Ici, je vous propose d’utiliser le poulet cuit en extra du repas à la plaque, mais si vous n’en avez pas, vous pouvez préparer des escalopes à partir de poitrines de poulet. On les coupe en deux à l’horizontale (sur l’épaisseur) et on les met ensuite entre deux pellicules de plastique. On les aplatit ensuite à l’aide d’un maillet (ou d’une poêle en fonte) pour qu’elles aient environ 4 à 5 mm d’épaisseur.

LUNCH

FRITTATA AUX LÉGUMES DU JOUR

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 2

Préparation : 15 min

Cuisson : 6 min

Prix par portion : 2,07 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme les champignons sont en vedette, c’est le légume que je vous propose d’utiliser.

COLLATION

BISCUITS À LA CITROUILLE, GLAÇAGE AU FROMAGE À LA CRÈME

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Jeff Coulson

Portions : 30

Préparation : 45 min

Cuisson : 12 min

Prix par portion : 0,22 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Les purées de courge et de citrouille sont la plupart du temps interchangeables. Je vous propose donc d’utiliser votre courge pour faire les biscuits. Voici une méthode express pour obtenir une tasse de purée : mettre 2 tasses de petits cubes de courge crue dans un bol (qui va au micro-ondes) avec un fond d’eau de 1 cm. On couvre le bol d’une pellicule plastique qu’on troue et on cuit 10 minutes au micro-ondes à intensité maximale. Lorsque les cubes s’écrasent bien à la fourchette, on égoutte le tout et on réduit en purée avec un pied-mélangeur.