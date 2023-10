Une première en Amérique du Nord: le RTC teste une nouvelle technologie de recharge pour les autobus électriques

Dans le cadre de son projet pilote sur l’électrification de son parc d’autobus, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) met à l’essai pour la première fois en Amérique du Nord un système de recharge développé par Hitachi Énergie.

• À lire aussi: Le RTC accélère le déploiement d’àVélo

• À lire aussi: Le tramway est «une réalité», jure la Ville de Québec

• À lire aussi: Deuxième grève en quelques mois pour le RTC?

« C’est une technologie qui a été déployée en Europe depuis quelques années. Maintenant, on l’amène sur le marché nord-américain pour supporter à plus grande échelle l’électrification des flottes », a expliqué Alexandre Lalonde, directeur de la division Mobilité électrique pour Hitachi Énergie en Amérique du Nord.

Depuis le début de l’année 2023, trois Novabus LFSe+ 100 % électriques circulent dans les rues de Québec sans clients à bord.

« On veut s’assurer d’opérer pendant douze mois dans toutes les conditions climatiques possibles. À partir de 2024, ces véhicules seront mis sur des parcours avec des clients », a indiqué Martin Lapointe, directeur du Bureau de projet d’électrification au RTC.

Photo Diane Tremblay

En 2026, le RTC recevra 10 autobus électriques et 30 en 2027, avec l’option de commander 88 autobus supplémentaires. Selon M. Lapointe, le projet pilote se déroule au-delà des attentes jusqu’à présent.

« On a des résultats super encourageants au niveau de l’autonomie des véhicules. [...] On vise d’avoir en tout temps une autonomie minimale de 250 km. Les essais nous indiquent que nous allons au-delà de ça. On a fait jusqu’à 325 km d’autonomie dans une journée. Donc, c’est suffisant pour les besoins du RTC sur un parcours moyen pour rencontrer tous les objectifs », a dit M. Lapointe.

Photo Diane Tremblay

Le système d’Hitachi nécessite moins d’espace et moins de câblage grâce à sa technologie de recharge par pantographe qui s’effectue sur le toit de l’autobus au lieu d’un branchement standard. Ce dispositif ne nécessite pas de branchement manuel puisque tout se fait de manière automatique à l’arrivée des autobus au garage.

Une autre caractéristique de la solution de recharge est sa capacité de se connecter directement au réseau d’Hydro-Québec, d’après M. Lalonde, ce qui permet d’éviter l’installation de divers équipements pour convertir l’énergie. On parle d’un système qui occupe 60 % moins d’espace et 40 % moins de câblage.

« Il y a un gain d’efficacité à tous les niveaux, incluant l’espace », a ajouté M. Lalonde.

Avant d’arrêter son choix sur une solution en particulier, le RTC fait l’essai de différents systèmes de recharge.

« On teste plusieurs interfaces autant le pantographe que les connecteurs standards. Dans tous les cas, notre choix n’est pas fait et il n’est pas définitif. La technologie d’Hitachi nous semble prometteuse », a déclaré M. Lapointe.