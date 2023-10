Usine à batteries: Monsieur Legault, ce n’est pas l’enrichissement des entreprises qui va enrichir le Québec

Les Québécois travaillent fort, ils payent des impôts, pas assez semble-t-il, les écoles et les hôpitaux sont débordés. Les fonds publics devraient être utilisés très consciencieusement. Les subventions aux entreprises ne sont justifiées que si elles contribuent à l’enrichissement de la population.

Ce n’est pas le cas pour les subventions allouées à l’implantation d’une usine de batteries géante, malgré l’euphorie qui s’est emparée du premier ministre du Québec, et qui va jusqu’à soustraire le projet aux études environnementales habituelles. Certes, une partie des subventions provient d’Ottawa.

Sur cette partie nous ne payons que selon notre part des impôts canadiens, mais nous paierons aussi notre part sur les milliards de subventions versées dans les autres provinces, pour des projets industriels et immobiliers justifiés seulement par l’obsession de grossir le Canada par une immigration massive.

Hausse de l’immigration

Des entreprises québécoises profiteront de contrats lors de la construction de l’usine et comme fournisseurs de biens et services par la suite. Cependant les activités de fabrication sont les activités économiques les moins rentables parce qu’elles peuvent être réalisées dans des pays en surplus de main-d’œuvre où les salaires sont plus faibles.

Au Québec nous sommes en pénurie de main-d’œuvre, et les milliers d’emplois directs et indirects créés entraîneront une hausse plus que proportionnelle de l’immigration, puisque les travailleurs immigrants ne viennent généralement pas seuls et que le recours aux travailleurs temporaires connaît des limites.

Les entrées fiscales prévues par les gouvernements serviront à fournir les services publics requis par les nouveaux arrivants. On invoque le transfert de technologies, mais le Québec possède déjà l’expertise la plus précieuse dans ce domaine. La nouvelle entreprise possède sûrement une expertise particulière dans la fabrication de batteries, une expertise qu’elle ne voudra pas partager et dont nous n’avons pas besoin. La fabrication en série ne peut pas enrichir les Québécois.

Disponibilité d’électricité et de métaux

L’investisseur suédois n’aura pas à recruter tout son personnel à l’étranger. Bien subventionné, il pourra payer des salaires un peu plus élevés et attirer les travailleurs déjà employés dans des entreprises au Québec.

Si l’investisseur choisit le Québec, au-delà des subventions les plus élevées, c’est pour la disponibilité d’électricité et de métaux nécessaires à la production des batteries. Le gouvernement affirme que l’entreprise suédoise n’a pas fait de demande spéciale quant au prix de l’électricité ; elle va se satisfaire du tarif offert aux grands utilisateurs, qui est déjà fortement subventionné par les consommateurs québécois.

Quant aux métaux relativement rares, ils peuvent être vendus avantageusement sur les marchés internationaux, sans transformation, comme le pétrole brut. Est-ce que le Québec a garanti à l’investisseur un approvisionnement illimité en lithium, possiblement en dessous du prix qui sera en vigueur sur le marché international ?

À ses yeux, Monsieur Legault ne commet pas une erreur en subventionnant généreusement ce projet de batterie et d’autres projets semblables. Il faudrait comprendre que la Coalition Avenir Québec est convaincue que l’enrichissement des Québécois vient automatiquement avec l’enrichissement des entreprises et que c’est pourquoi elle en a fait sa priorité, et accepte les subventions et l’immigration massive exigées par les milieux d’affaires.

Photo fournie par Pierre Gouin

Pierre Gouin, Économiste