Vladimir Guerrero fils et les Blue Jays éliminés

Deux petits matchs et puis s’en vont... Vladimir Guerrero fils et les Blue Jays de Toronto n’auront pas fait long feu lors des éliminatoires du baseball majeur, étant balayés par les Twins du Minnesota dans une série 2 de 3.

Guerrero fils a lui-même contribué à creuser la fosse des Jays, dans une défaite de 2 à 0 mercredi au Target Field, en se faisant prendre à contrepied sur les buts, en cinquième manche. Il faisait alors partie des deux hommes en position de marquer, avec Bo Bichette au bâton. Quelle erreur!

Pendant ce temps, le Québécois Édouard Julien et les Twins se qualifient donc pour le tour suivant et seront opposés aux Astros de Houston, à compter de samedi.

«C’est un très bon sentiment, comme un rêve devenu réalité, je n’aurais jamais pensé vivre ça à ma première saison dans le baseball majeur, a réagi Julien, sur les ondes du réseau TVA Sports, pendant les célébrations de son équipe. C’est incroyable et de vivre ça ici, devant la foule, c’est complètement fou!»

Pour une deuxième journée consécutive, Julien était inséré dès le départ au premier rang de la formation offensive pour les Twins. Il a d’ailleurs frappé son premier coup sûr en carrière dans les éliminatoires, un simple au champ opposé, en troisième manche. Son coéquipier Carlos Correa a mené l’attaque avec deux coups sûrs et un point produit.

Les Jays avaient pourtant profité d’un bon départ du lanceur Jose Berrios, un ancien des Twins. En trois manches, l’artilleur n’avait alloué aucun point avant que le gérant John Schneider prenne la décision de le retirer du match durant la quatrième manche au profit du gaucher Yusei Kikuchi. Après une poussée de deux points des Twins, un point mérité a finalement été débité à la fiche de Berrios puisqu’il était responsable de la présence d’un coureur sur les sentiers.

«On fait juste commencer»

Excité par les présents succès des Twins, bien servis par leurs lanceurs, le Québécois de 24 ans peut se permettre de vanter son équipe.

«On fait juste commencer, on est jeunes, on est bons et on est prêts pour la suite», indiquait ainsi Julien, dans une entrevue accordée au réseau TVA Sports après la rencontre de mardi soir remportée 3 à 1 par les Twins.

Si Julien contribue aux succès du club, c’est Royce Lewis, une autre recrue, qui avait d’abord épaté la galerie lors du premier match éliminatoire de la série face aux Jays en frappant un circuit lors de chacune de ses deux premières présences au bâton.

«Ce joueur-là est tellement incroyable et j’espère que tout le monde va découvrir à quel point ce gars-là est bon au baseball», a commenté le Québécois.

Lewis, qui a aussi 24 ans, devenait seulement le troisième joueur dans l’histoire du baseball majeur à frapper deux circuits en autant de présences à ses débuts éliminatoires, selon une statistique rapportée par Elias Sport Bureau. Les deux premiers avaient été Gary Gaetti, également chez les Twins, en 1987, puis Evan Longoria, avec les Rays de Tampa Bay, en 2008.

Les Twins sous-estimés?

Malgré cette domination face aux Jays, la jeunesse et la fougue des Twins font quand même d’eux un club sous-estimé pour la suite des éliminatoires.

«Il y a sûrement le fait que nous sommes au Minnesota et que c’est un plus petit marché, a offert Julien, en guise d’explication. Nous avons des jeunes joueurs, un peu moins connus, mais on a du succès. On a peut-être moins des gros noms, mais Royce Lewis s’en fait un présentement.»

Édouard Julien commence aussi drôlement à faire jaser. Alex Kiriloff et Matt Walner font également partie des jeunes les plus prometteurs au Minnesota. Pendant ce temps, les partisans des Vladimir Guerrero fils, Bo Bichette et compagnie pleurent l’élimination des Jays.