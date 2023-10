Whistler: 195 000 $ pour une place de stationnement

Un nouveau record vient d’être fracassé à Whistler, en Colombie-Britannique : celui du stationnement le plus cher à être vendu dans la municipalité.

Réputée pour son centre de ski et son village, la ville de Whistler attire un grand nombre de personnes que ce soit des résidents ou des touristes. Il peut donc s’avérer utile de posséder son propre stationnement au pied de la montagne.

C’est pourquoi le stationnement 45 situé sous l’hôtel Pan Pacific a rapidement trouvé preneur. Il n’a fallu qu’une semaine pour qu’un acheteur en fasse l’acquisition pour la modique somme de 195 000$, fracassant du même coup le record du stationnement le plus cher vendu qui était de 110 000 $.

«Une place de stationnement comme celle-ci arrive une fois par an si vous avez de la chance. Donc, avec le nombre de maisons et d'investissements à Whistler, même si vous n'aviez pas de maison ici, ce serait quand même un très bon atout parce que vous pouvez y aller en voiture pour la journée et tout d'un coup vous garer», a ainsi expliqué Shauna O’Callaghan, l’agente immobilière responsable de la vente, en entrevue avec CTV News.

Elle a rappelé que, bien que le prix semble élevé, ce dernier est plutôt raisonnable considérant qu’il y a des lots qui se vendent entre 5 et 10 millions $ dans le secteur et que les acheteurs de ces terrains y bâtissent des maisons à 50 millions $. L’agente a d’ailleurs précisé que l’acheteur de la place 45 était justement quelqu’un qui se fait bâtir une maison de luxe à Whistler et que la place vient compléter la propriété.

Notons que le stationnement quotidien à Whistler coute 14 $. Ainsi pour que l’achat du stationnement 45 soit rentabilisable, il faudra attendre 13 929 jours, ou 38 jours.