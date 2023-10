GIROUX, Jeannine



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 16 septembre 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Jeannine Giroux, épouse de monsieur Jean-Raymond Leblanc, fille de feu Berthe Pagé et de feu Georges Giroux. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Raymond Leblanc; son fils Stéphane Leblanc (Mélanie Lahaie), sa fille Nancy Leblanc (Terry McKinnon); ses petits-enfants : Olivier Henri, Mathis Henri et Zachary Lahaie Leblanc, son frère Jean Giroux (Diane Heatcoat); ainsi que neveux, nièces, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CLSC de Sainte-Foy-Sillery, tout particulièrement Julie Pichette ergothérapeute et Caroline Ferland travailleuse sociale ainsi que tous les préposés qui lui ont prodigué des soins exceptionnels à la maison. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com