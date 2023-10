MATHIEU, Doris



À son domicile, le 18 septembre 2023, à l'âge de 64 ans, est décédée de cause naturelle madame Doris Mathieu. Elle était la fille de feu monsieur Pierre Mathieu et de madame Gaétane Lessard. Elle demeurait à Québec, autrefois de Saint-Éphrem. La famille vous accueillera aule samedi 7 octobre 2023 de 13h à 14h55.Outre sa mère, madame Mathieu laisse dans le deuil son fils : Thierry Mathieu-Charest (Katherine Veilleux); ses petits-enfants : Nicolas, Alexis et Olivier Charest. Elle était la sœur de : Jean-Guy (feu Ginette Roy), Lorraine (Raoul Bergeron), Denise, Francine (Simon Jacques), Gisèle (Sylva Poulin) et Pierre-Marc (Sylvie Lamontagne). Madame Mathieu laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis(es). La direction des funérailles a été confiée à la maison