CADORET, Jeannette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 septembre 2023, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée dame Jeannette Cadoret, épouse en premières noces de feu Hervé Couture et en secondes noces de feu Roger Samson. Elle était la fille de feu Albert Cadoret et de feu Antoinette Couture (en secondes noces de feu Alphonsine Mercier). Elle demeurait depuis 2 ans et demi au Manoir Le Beaurivage, Saint-Gilles-de-Lotbinière et autrefois à Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles Couture (Francine Blais) et Gisèle Couture (Darlene Andely); ses petits-enfants : Martin Couture (Frédérique Fortier) et Isabelle Couture; ses arrière-petits-enfants : Bastien, Léonard, Malik et Axel; ses frères et soeurs : feu Léo (feu Rose-Aimée Laforge), feu Noëlla (feu Charles Couture), Irène (Florient Gosselin), Yvonne (feu Alphonse Couture), Armand (Madeleine Vallières), feu Roméo (feu Thérèse Laforge), feu Victorien (feu Angèle Vallée), Alphonse, Adrien (Claire Leblanc), Adrienne (Réal Langlois) Jules (Monique Asselin) et Céline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture : feu Sœur Ludgarde, feu Germaine (feu Denis Goulet), feu Henri (feu Eva Carrier), feu Albert (feu Hectorine Roberge), feu Rachel (feu Gérard Bonneau), feu Blandine (feu Rodolphe Roberge), feu Jules Allen (feu Simone Raiche), feu Rose-Aline (feu Henri Pichette), feu Roger, Colette (feu Jules Béland); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Samson : Léo (feu Pierrette Roberge), feu Jeannette (feu Gilles Dubreuil), Gemma (feu Émilien Dubreuil), feu Françoise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Sincères remerciements au personnel soignant de l'unité prothétique du Manoir Le Beaurivage et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié aux soins palliatifs. La famille vous accueillera auà compter de 12h.. Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le vendredi 6 octobre à 15h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".