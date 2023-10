BLAIS, Anne-Marie



À Boischatel, le 19 août 2023, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Anne-Marie Blais, conjointe de feu monsieur Claude Ménard, fille de madame Irma Tecca et de feu monsieur Jean-Paul Blais. Elle demeurait à Boischatel.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil sa mère Irma, ses frères Michel (Sylvie Cormier) et Jean-Pierre (Lise Marquis) ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Bénévole Côte-de-Beaupré, par la poste : 11 025, boulevard Sainte-Anne, local 7, Beaupré, Québec, G0A 1E0 ou en ligne : associationbenevolecb.com/don.php