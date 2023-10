THIBODEAU, Simonne Bélanger



Au CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet, le dimanche 24 septembre 2023, est décédée à l'âge de, madame Simonne Thibodeau, épouse de feu monsieur Donat Bélanger. Elle était la fille de feu Gédéon Thibodeau et de feu Valéda Bédard. Elle demeurait à Saint-Fabien-de-Panet. Madame Simonne Thibodeau sera exposée à la salle du :lundi le 9 octobre de 9h à 12h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle était la mère de : Denis (Francine Couture), Denise (feu Gilles Roy), Louise, Adonia (Louise Bussières), Diane (feu Marcel Gingras), Céline (Denis Boucher), Jean-Noël, Joslyne (Marcel Renaud), Jean-Marc, Donald (feu Marjolaine Cantin, Sylvie Lacroix), Jocelyn (France Guillemette), Marie-Line et feu Jean-Guy. Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants : Patrick, Gratien et Michelle Bélanger, Lynda, Steeve, Nancy et Sylvie Roy, Mylène Bélanger, Stéphane et Dany Bélanger, Marylène et Martin Gingras, Stéphanie et Dominik Gagnon, Julie, Rock et Catherine Bélanger, Yanick, Jean-François et Dominic Bisson, Karine et David Bélanger, Sébastien Bélanger, Maxime Bélanger-Richard, Jessika Fortin (fille de coeur) ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de : feu Armand (feu Simone Giguère), feu Marie-Ange (feu Armand Beaulieu), feu Lucienne (feu Pierre Lagrange), feu Ernest (feu Angélique Giguère), feu Éloïse " Marie-Louise " (feu Léo Lajoie), feu Gertrude (feu Maurice Bolduc) et feu Roland (feu Marie-Marthe Cloutier). Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs Jacqueline Bercier (feu Théodore Bélanger) et Paulette Guillemette (feu Josaphat Bélanger) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet pour les bons soins prodigués à notre mère.